Объявлена программа фестиваля анимационного кино в Суздале

Открытый российский фестиваль анимационного кино, который в этом году уже в 24-й раз пройдет в Суздале с 13 по 18 марта, объявил конкурсную программу
.
На участие претендовало рекордное количество работ – более 350 фильмов, отмечает пресс-служба смотра. Лучшие фильмы для показа в конкурсной и во внеконкурсной программах отобрала селекционная комиссия, традиционно состоящая из признанных мастеров. В этом году в комиссию вошли режиссеры, художники анимационного кино Станислав Соколов
, Васико Бедошвили
, Валентин Ольшванг
, Наталья Орлова
и Елена Чернова
.
В конкурсную программу было отобрано 27 студенческих работ, 7 дебютов, 30 фильмов опытных мастеров, 20 эпизодов новых сериалов, 4 полнометражных мультфильма и 19 прикладных работ – роликов, музыкальных фильмов, коммерческих сюжетов, всего – 107 фильмов. Так, за звание лучшего полнометражного мультфильма будут бороться «Гурвинек. Волшебная игра
», «Смешарики. Дежавю
», «Снежная королева: Зазеркалье
» и «Три богатыря и наследница престола
». В категории короткого метра представлены новые работы Сергея Меринова
, Александра Свирского
, Рима Шарафутдинова
, Дины Великовской
, Светланы Андриановой
и других известных российских режиссеров анимационного кино.
Кроме того, многие из них покажут в Суздале свои сериалы. Так обладатель награды Берлинского кинофестиваля за мультфильм «Мой личный лось
» Леонид Шмельков
представит в Суздале свой проект «Спойлы
», экспериментатор и оригинальный художник Андрей Бахурин
– истории про «Монсиков
», сценарист «Смешариков
» и создатель сериала «Атомный лес
» Алексей Лебедев
– проект «Пиратская школа
», премьера которого состоялась на главном анимационном смотре мира во французском городе Анси.
«Отрадно видеть, как год за годом на селекцию Суздальфеста приходит все больше новых анимационных сериалов. Это свидетельствует о динамичном развитии нашей индустрии. Кроме того, в этом году обнаружилось стремление разных студий к созданию спин-оффов – продолжений и ответвлений успешных проектов – и усилению образовательной составляющей мультфильмов. "Белка и Стрелка
. Тайны Космоса", "Пинкод. Гуманитарные технологии
", "Новые Куми-Куми
", "Майя знает
" подарит маленьким зрителям новые встречи со знакомыми героями. Легендарная студия "Союзмультфильм" не осталась в стороне от модной тенденции: она представит на фестивальном экране свой хит – продолжение одного из самых любимых сериалов нашего детства "Простоквашино
"», – отмечает директор Открытого российского фестиваля анимационного кино Александр Герасимов
.