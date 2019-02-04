«Человек-паук: Через вселенные» стал триумфатором премии «Энни»

Международная ассоциация анимационного кино объявила лауреатов
своей ежегодной премии «Энни» (Annie award). Триумфатором прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии стал мультфильм Sony Pictures «Человек-паук: Через вселенные
».
В главной номинации – «лучший полнометражный анимационный фильм» – он обошел «Диких предков
», «Суперсемейку 2
», «Остров собак
» и «Ральфа против интернета
». Кроме того «Человек-Паук» отмечен в категориях «режиссерская работа», «сценарий», «анимация персонажей», «дизайн персонажей», «работа художника-постановщика» и «монтаж».
Лучшим независимым полнометражным фильмом стала «Мирай из будущего
» Мамору Хосоды
. В категории «короткого метра» победу одержали «Выходные», также номинированные на премию «Оскар».