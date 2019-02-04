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«Человек-паук: Через вселенные» стал триумфатором премии «Энни»

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Новости кино >>
4 февраля 2019
Международная ассоциация анимационного кино объявила лауреатов своей ежегодной премии «Энни» (Annie award). Триумфатором прошедшей в Лос-Анджелесе церемонии стал мультфильм Sony Pictures «Человек-паук: Через вселенные».

«Человек-паук: Через вселенные» стал триумфатором премии «Энни»

В главной номинации – «лучший полнометражный анимационный фильм» – он обошел «Диких предков», «Суперсемейку 2», «Остров собак» и «Ральфа против интернета». Кроме того «Человек-Паук» отмечен в категориях «режиссерская работа», «сценарий», «анимация персонажей», «дизайн персонажей», «работа художника-постановщика» и «монтаж».

Лучшим независимым полнометражным фильмом стала «Мирай из будущего» Мамору Хосоды. В категории «короткого метра» победу одержали «Выходные», также номинированные на премию «Оскар».
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