«Человек-паук: Через вселенные» стал триумфатором премии «Энни»

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Обзор сериалов «Возмездие»: Павел Прилучный спасает всех В сериале, который не спасти никому

Новости кино Хью Джекман и Ребекка Фергюсон погрузятся в «Воспоминания» Фильм станет режиссерским дебютом Лизы Джой, работавшей над «Миром Дикого Запада».

Новости кино Брайан Крэнстон столкнется с правосудием Актер сыграет главную роль в мини-сериале «Ваша честь».

Новости кино Альфонсо Куарон стал лучшим по версии Гильдии режиссеров Это уже вторая его подобная награда, первая была за «Гравитацию».

Ролики фильмов «Гурвинек. Волшебная игра» Жизнерадостный мальчик оживляет игрушки, а с ними и злого кукловода, который хочет захватить мир.

Интервью Анна Слю: «Я за любую эксплуатацию себя в наименее ожидаемых образах» Актриса – о хоррорах, дебютах и неожиданных ролях