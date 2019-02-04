Главные роли в фильме «Серебряные коньки» достались дебютантам

В Санкт-Петербурге стартовали съемки масштабного романтического приключенческого фильма «Серебряные коньки», совместного проекта кинокомпании «Централ Партнершип», Группы компаний ГПМ КИТ и «Кинослово», сообщает пресс-служба ЦПШ.
Картина станет дебютом в полнометражном кино рекламного режиссёра Михаила Локшина
. Главные роли также достались дебютантам – петербургским актерам Федору Федотову
и Соне Присс
. Тем не менее в фильме сыграют и известные артисты – Алексей Гуськов
, Юрий Колокольников
, Северия Янушаускайте
, Кирилл Зайцев
, Юрий Борисов
, Александра Ревенко
, Тимофей Трибунцев
, Сергей Колтаков
.
Также в проекте будут задействованы звезды европейского кино, чьи имена будут объявлены позднее. Все актеры, чьим героям предстоит с большей или меньшей степенью виртуозности стоять на коньках, прошли специальную подготовку. Ассистировать им и помогать выполнять уникальные трюки будут конькобежцы и каскадеры под руководством постановщика трюков Александра Стеценко («Вий
», «Хардкор
»).
История разворачивается на рубеже веков, в канун 1900 года, в предновогоднем зимнем Петербурге, где жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах. 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами.
Съемки фильма продлятся до мая и будут проходить в Северной столице во дворцах Великих князей, в Михайловском замке, а также на замерзших реках и каналах города.
В прокат «Серебряные коньки» выпустит кинокомпания «Централ Партнершип». Релиз намечен на 13 февраля 2020 года.