ревью

«Кунг-фу панда» в мире бобовых.

Стартовали съемки нового масштабного проекта ЦПШ, группы компаний КИТ и «Кинослова».

Главные роли в фильме «Серебряные коньки» достались дебютантам

«Дитя во времени»

В конкурс вошло 107 работ.

Объявлена программа фестиваля анимационного кино в Суздале

«Человек-паук: Через вселенные» стал триумфатором премии «Энни»

Екатерина Климова вернулась к роли следователя Елагиной

Обзор сериалов

«Возмездие»: Павел Прилучный спасает всех

В сериале, который не спасти никому