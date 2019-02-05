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Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest начинает прием заявок

5 февраля
2019 год

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5 февраля 2019
Второй международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который пройдет со 2 по 6 августа 2019 года в Нижнем Новгороде, открывает прием заявок, сообщает пресс-служба смотра.

Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest начинает прием заявок
фото: Пресс-служба Realist Web Fest

На участие в конкурсной программе смотра могут претендовать веб-сериалы, произведенные в 2018-2019 гг. на любом языке. Проект должен содержать не менее двух готовых эпизодов. Заявки принимаются с 5 февраля по 15 мая 2019 года через официальный сайт фестиваля.

Первый фестиваль Realist Web Fest, организованный мультимедийным проектом Digital Reporter при поддержке Министерства культуры Нижегородской области и Департамента культуры Нижнего Новгорода прошел в августе 2018 года. Победителем смотра стал канадский проект «Ужас 404». Лучшим режиссером назван автор американского «На расстоянии» (Distance) Алекс Добренко. Награда за лучший сценарий досталась уругвайскому проекту «Отель “Романов”» (Hotel Romanov). Призов за лучшую новаторскую идею или прием удостоились сразу два веб-сериала – казахстанский «Всемогущий» и российский «Бар “На грудь”». Призами за лучшего персонажа также были отмечены два проекта – израильская «Парикмахерская Хани» (Hani's Barber Shop) и немецкая комедия «За грехи наши» (The Man for Your Sins).

Realist Web Fest – единственный в России фестиваль веб-сериалов. С конца 2018 года он стал частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC). Web Series World Cup представляет собой таблицу самых успешных онлайн-проектов года по итогам главных мировых веб-фестивалей. Очки сериалам присуждаются следующим образом: за каждое попадание в программу одного фестиваля участник получает 5 баллов, каждая номинация в специальной категории будет оценена в 3 очка, а каждая награда будет стоить 10 баллов. В итоге побеждает тот сериал, который набирает суммарно больше всего очков.
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