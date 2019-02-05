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Сериал «Гадалка» с Пореченковым и Олькиной выйдет 11 февраля

5 февраля
2019 год

Новости кино >>
5 февраля 2019
Первый канал с 11 февраля начинает показ детектива «Гадалка» с Михаилом Пореченковым и Екатериной Олькиной в главных ролях, сообщает пресс-служба канала.

Сериал «Гадалка» с Пореченковым и Олькиной выйдет 11 февраля
фото: Пресс-служба Первого канала

В центре сюжета – столичный майор Алексей Потапов (Пореченков) и девушка из маленького провинциального городка Люся Некрасова (Олькина) – на первый взгляд, странный тандем, занимающийся расследованием сложных преступлений. Люся – необычная девушка: она видит людей, места, детали преступлений. Описав со стопроцентной точностью место убийства собственной сестры, Некрасова становится незаменимым сотрудником полиции, с чем категорически не согласен ее начальник – Потапов, привыкший верить только неопровержимым фактам, а не каким-то там видениям и предчувствиям. Но вскоре он вынужден признать: ненормальная «гадалка» все чаще оказывается права.

«Мне кажется, будет интересно наблюдать, как наши герои идут совсем разными путями к одной цели, один с опытом следователя, другая с чувствами и совсем из другой материи сотканная! Как сложатся их отношения дальше…Как они вместе найдут общий язык, ведь они такие разные, и в начале истории совсем не доверяют друг другу! Зрителю предстоит вместе с нашими героями узнать, кто же главный злодей в этой истории, и что же случится между главными героями, ведь есть две дамы и кавалер, который должен с ними как-то разобраться. Мне кажется, всё самое интересное для зрителя будет во внутреннем движении героев и в истории детектива! Знаете, я бы посмотрел, мне самому интересно, что из этого всего получилось!» – говорит Михаил Пореченков.

По словам Екатерины Олькиной, ей было «важно создать образ не какого-то экстрасенса, или гадалки, которая предсказывает судьбу по кофейной гуще, а натуру очень тонко воспринимающую реальность, которая видит, чувствует людей, стоит ей только посмотреть на человека».

Режиссером выступил Илья Казанков, работавший над проектами «Петля Несторова» и «Доктор Рихтер».

«В нашей истории у главной героини путём потусторонних возможностей, необычных навыков, вдруг получается расследовать преступления, такие, которые не получается раскрывать следователям, опытным мастерам своего дела. Сначала видения возникают у неё немного хаотично, потом она старается научиться управлять своим даром. И когда, по законам драматургии, мы ставим в предлагаемые обстоятельства наших героев, всегда интересно наблюдать за тем, как они «выплывают». Но главное в нашем фильме даже не мистическая или детективная составляющая, а отношения между персонажами. Люди всегда интересней!» – отмечает режиссер.

В «Гадалке» также сыграли Василий Бочкарев, Яна Крайнова, Александр Асташёнок, Юлия Ауг, Анна Тараторкина, Борис Щербаков и другие актеры.
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персоны
Александр АсташёнокЮлия АугВасилий БочкарёвИлья КазанковЯна КрайноваЕкатерина ОлькинаМихаил ПореченковАнна ТараторкинаБорис Щербаков
фильмы
ГадалкаДоктор РихтерПетля Нестерова

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Сериал «Гадалка» с Пореченковым и Олькиной выйдет 11 февраля фотографии
Сериал «Гадалка» с Пореченковым и Олькиной выйдет 11 февраля фотографии
Сериал «Гадалка» с Пореченковым и Олькиной выйдет 11 февраля фотографии
Сериал «Гадалка» с Пореченковым и Олькиной выйдет 11 февраля фотографии
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