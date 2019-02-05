Сериал «Гадалка» с Пореченковым и Олькиной выйдет 11 февраля

В центре сюжета – столичный майор Алексей Потапов (Пореченков) и девушка из маленького провинциального городка Люся Некрасова (Олькина) – на первый взгляд, странный тандем, занимающийся расследованием сложных преступлений. Люся – необычная девушка: она видит людей, места, детали преступлений. Описав со стопроцентной точностью место убийства собственной сестры, Некрасова становится незаменимым сотрудником полиции, с чем категорически не согласен ее начальник – Потапов, привыкший верить только неопровержимым фактам, а не каким-то там видениям и предчувствиям. Но вскоре он вынужден признать: ненормальная «гадалка» все чаще оказывается права.
«Мне кажется, будет интересно наблюдать, как наши герои идут совсем разными путями к одной цели, один с опытом следователя, другая с чувствами и совсем из другой материи сотканная! Как сложатся их отношения дальше…Как они вместе найдут общий язык, ведь они такие разные, и в начале истории совсем не доверяют друг другу! Зрителю предстоит вместе с нашими героями узнать, кто же главный злодей в этой истории, и что же случится между главными героями, ведь есть две дамы и кавалер, который должен с ними как-то разобраться. Мне кажется, всё самое интересное для зрителя будет во внутреннем движении героев и в истории детектива! Знаете, я бы посмотрел, мне самому интересно, что из этого всего получилось!» – говорит Михаил Пореченков.
По словам Екатерины Олькиной, ей было «важно создать образ не какого-то экстрасенса, или гадалки, которая предсказывает судьбу по кофейной гуще, а натуру очень тонко воспринимающую реальность, которая видит, чувствует людей, стоит ей только посмотреть на человека».
«В нашей истории у главной героини путём потусторонних возможностей, необычных навыков, вдруг получается расследовать преступления, такие, которые не получается раскрывать следователям, опытным мастерам своего дела. Сначала видения возникают у неё немного хаотично, потом она старается научиться управлять своим даром. И когда, по законам драматургии, мы ставим в предлагаемые обстоятельства наших героев, всегда интересно наблюдать за тем, как они «выплывают». Но главное в нашем фильме даже не мистическая или детективная составляющая, а отношения между персонажами. Люди всегда интересней!» – отмечает режиссер.