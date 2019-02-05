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Рустам Ибрагимбеков празднует юбилей

5 февраля
2019 год

Новости кино >>
5 февраля 2019
Режиссер, драматург и сценарист Рустам Ибрагимбеков отмечает 80-летие. В этот день в московском театре Et Cetera состоится премьера спектакля, который он поставил по своей новой пьесе «Утро туманное».

Рустам Ибрагимбеков празднует юбилей
фото: Пресс-служба премии "Золотая арка"

Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года. В 1963 году он окончил Азербайджанский институт нефти и химии, а затем продолжил учебу в аспирантуре Института кибернетики Академии наук СССР в Москве. В 1967 году окончил Высшие сценарные курсы, а в 1974-м – Высшие режиссерские курсы во ВГИКе.

Известность пришла к Рустаму Ибрагимбекову после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму «Белое солнце пустыни», который сразу после выхода на экраны приобрел в СССР культовый статус.

С начала 1970-х работал вместе с режиссером Никитой Михалковым, который снял свой первый фильм «Спокойный день в конце войны» по сценарию Рустама Ибрагимбекова. Результатом их творческого содружества стал целый ряд получивших международное признание работ. Фильм «Урга. Территория любви» удостоен главного приза Венецианского кинофестиваля «Золотой лев», Государственной премии Российской Федерации; «Утомлённые солнцем» – картина, получившая «Оскара» за лучший иностранный фильм, Гран-при жюри Каннского кинофестиваля, Государственную премию Российской Федерации; и «Сибирский цирюльник», также получивший Государственную премию.

Рустам Ибрагимбеков создал сценарии более 40 художественных и телевизионных фильмов, практически все его литературные произведения были экранизированы. Также написал 15 пьес, поставленных более чем в 100 театрах разных стран мира.

Ибрагимбеков является председателем Конфедерации Союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии. В прошлом году он придумал премию «Восток – Запад. Золотая арка» – новую международную награду для кинематографистов стран Восточной Европы и Западной Азии.
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Белое солнце пустыниСибирский цирюльникъСпокойный день в конце войныУрга - территория любвиУтомлённые солнцем

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