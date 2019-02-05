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Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк-4» выйдет в прокат в конце года

5 февраля
2019 год

Новости кино >>
5 февраля 2019
Продолжение популярной анимационной франшизы «Иван Царевич и Серый Волк-4» выйдет в российский прокат 26 декабря этого года, сообщает пресс-служба компании СТВ, участвующей в производстве мультфильма.

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк-4» выйдет в прокат в конце года

В центре сюжета нового мультфильма – всесказочный конкурс песни, который проходит в Трисемнадцатом царстве и куда царь-батюшка отправляет ученого Кота. Все равно он про книги забыл и орет, точнее поет, целыми днями на крышах, как и положено коту в марте. Вся компания сказочных героев во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца. Ведь свои нужны рядом, а то шоу-бизнес – настоящий серпентарий, и кто знает, какие темные силы стоят за коварными соперниками и их стремлением стать звездой.

«Сценарий «Иван Царевич и Серый волк-4» снова написали ребята из «Квартета И», Леонид Барац, Сергей Петрейков. Несколько лет назад мы вместе начали эту франшизу, они были авторами как первой, так и третьей серии приключений Ивана и Серого Волка. И сборами, и народной любовью доказано, что наш зритель, как взрослый, так и маленький, любит сказки от студии «Мельница» и иронию, и юмор от «Квартета И», а вместе это – страшная сила», – отмечает продюсер Сергей Сельянов.

Первый мультфильм франшизы вышел в прокат 29 декабря 2011 года, его посмотрели почти 4 млн зрителей, сборы превысили 787 млн рублей, что сделало мультфильм самым кассовым отечественным анимационным фильмом 2011 года. В 2013 году вышло продолжение истории – «Иван царевич и Серый Волк - 2», который получил чуть больше 630 млн рублей и был награжден премией «Золотой орел». Релиз третьей части состоялся в конце 2015-го, сборы составили 750 млн. рублей.
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