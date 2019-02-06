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Джиму Шеридану исполнилось 70 лет

6 февраля
2019 год

Новости кино >>
6 февраля 2019
Сегодня, 6 февраля, исполнилось 70 лет выдающемуся ирландскому режиссёру, сценаристу, продюсеру и театральному деятелю Джиму Шеридану.

Джиму Шеридану исполнилось 70 лет

Будущий кинематографист, прославивший на весь мир ирландское кино, родился в семье актрисы Анны и железнодорожного работника Питера 6 февраля 1949 года в Дублине. Окончил местный университетский колледж и актёрскую школу при театре Аббатства. В 1967-м вместе с братом Питером основал театральный центр Project Arts, в котором почти десять лет был художественным руководителем. Написал для театра множество пьес. В 1981-м с семьёй эмигрировал в Канаду, а затем в Нью-Йорк. После шестинедельного обучения в киношколе Нью-Йоркского университета был назначен директором Ирландского художественного центра.

В 1989-м вернулся в Ирландию по приглашению продюсера Ноэля Пирсона для съёмок экранизации мемуаров Кристи Брауна «Моя левая нога», где главную роль сыграл малоизвестный Дэниэл Дэй-Льюис, ставший на десятилетие визитной карточкой Шеридана. Картина принесла успех режиссёру-дебютанту, собрав пять номинаций на премию «Оскар», из них две заветные статуэтки увезли домой Дэй-Льюис и Бренда Фрикер.

На счету Джима Шеридана 12 режиссёрских работ, 20 продюсерских проектов, десять сценариев и восемь ролей в кино и на телевидении. В частности, он поставил фильмы «Поле», «Во имя отца», «Боксёр», «В Америке», «Братья», «Дом грёз», «Скрижали судьбы» и «Разбогатей или сдохни». Обладатель более 30 престижных наград, среди которых два приза Берлинале, премии «Гойя», «Спутник», «Давид ди Донателло» и другие.
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Джиму Шеридану исполнилось 70 лет фотографии
Джиму Шеридану исполнилось 70 лет фотографии
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