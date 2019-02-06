Джиму Шеридану исполнилось 70 лет

Сегодня, 6 февраля
, исполнилось 70
лет выдающемуся ирландскому режиссёру, сценаристу, продюсеру и театральному деятелю Джиму Шеридану
.
Будущий кинематографист, прославивший на весь мир ирландское кино, родился в семье актрисы Анны и железнодорожного работника Питера 6 февраля 1949
года в Дублине. Окончил местный университетский колледж и актёрскую школу при театре Аббатства. В 1967-м вместе с братом Питером основал театральный центр Project Arts
, в котором почти десять лет был художественным руководителем. Написал для театра множество пьес. В 1981-м с семьёй эмигрировал в Канаду, а затем в Нью-Йорк. После шестинедельного обучения в киношколе Нью-Йоркского университета был назначен директором Ирландского художественного центра
.
В 1989-м вернулся в Ирландию по приглашению продюсера Ноэля Пирсона
для съёмок экранизации мемуаров Кристи Брауна «Моя левая нога»
, где главную роль сыграл малоизвестный Дэниэл Дэй-Льюис
, ставший на десятилетие визитной карточкой Шеридана. Картина принесла успех режиссёру-дебютанту, собрав пять номинаций на премию «Оскар», из них две заветные статуэтки увезли домой Дэй-Льюис и Бренда Фрикер
.
На счету Джима Шеридана 12
режиссёрских работ, 20
продюсерских проектов, десять сценариев и восемь ролей в кино и на телевидении. В частности, он поставил фильмы «Поле»
, «Во имя отца»
, «Боксёр»
, «В Америке»
, «Братья»
, «Дом грёз»
, «Скрижали судьбы»
и «Разбогатей или сдохни»
. Обладатель более 30
престижных наград, среди которых два приза Берлинале, премии «Гойя», «Спутник», «Давид ди Донателло» и другие.