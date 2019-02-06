Арсений Робак вернулся из «Горячей точки»

В Москве по заказу телеканала НТВ начались съёмки 24-серийной остросюжетной криминальной драмы Дениса Карро «Горячая точка» с Арсением Робаком в главной роли, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», отвечающей за производство сериала.
Действие разворачивается в 2001 году. Женя возвращается в родной провинциальный город после семилетней службы по контракту. По приезде парень обнаруживает, что его бывшая девушка стала наркоманкой, как и большинство молодёжи этого городка. А мать с отчимом, ветераном афганской войны, ведут отчаянную борьбу за лесопилку, которую стремятся захватить бандиты. Чтобы противостоять местной мафии, которая занимается подпольным бизнесом по производству наркотиков, объединяются ветераны горячих точек. Бывшим военным приходится самим отстаивать справедливость, спасая себя и своих близких, ведь местная власть в сговоре с криминальными авторитетами. И Женя вместе с остальными вступает в неравное противостояние с разрастающимся в городе бандитизмом.
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»
«История моего персонажа начинается в 1994 году, во время его службы в Чечне. За семь лет он научился воевать, но не научился жить. Жека своего рода альтруист. Элементарная человечность, не утерянная за время войны, не даёт ему пройти мимо трудностей его близких людей. Начинается всё с того, что он узнаёт, что его девушка сидит на наркотиках и пытается помочь ей. Дальше – больше. Решая, казалось бы, личную ситуацию, Жека выясняет, что городом управляют бандиты, которые напрямую связаны с коррумпированной властью. Страх перед будущим своих близких людей становится двигателем его борьбы с криминальным миром. Я очень надеюсь, что картина получится интересной», – рассказал о своей роли Арсений Робак.