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Александр Петров отпразднует День всех влюблённых на СТС

6 февраля
2019 год

Новости кино >>
6 февраля 2019
СТС отметит День всех влюблённых вместе с Александром Петровым. Согласно пресс-службе телеканала, 14 февраля в 21.00 состоится показ фантастического боевика Фёдора Бондарчука «Притяжение», а в 23.45 популярный актёр поздравит зрителей с праздником телепремьерой спектакля, раскрывающего сложную тему любовных отношений. Впервые на малом экране выйдет масштабное драматическое шоу «#Зановородиться», автором, режиссёром, сценаристом, продюсером и актёром которого он является. Рассказать невероятную историю любви поможет возлюбленная Александра как в жизни, так и на экране – актриса Ирина Старшенбаум.

«Всё началось с какой-то внезапной вспышки и превратилось в большое шоу, которое благодаря СТС смогут увидеть телезрители всей страны. Сейчас каждое выступление — это импровизация на 70%, которая может увести меня куда угодно. Мне нравится доводить героя до края, до уровня шекспировских страстей, при этом максимально захватив зрителя... Для меня каждое шоу — это эмоциональное очищение. Кто-то йогой занимается, кто-то идёт в спортзал, а мне это состояние даёт спектакль», — рассказал о спектакле Александр Петров.



«#Зановородиться» представляет собой экспериментальную постановку, в которой главный герой общается с любимой девушкой (Старшенбаум) с помощью собственных стихов. Это моноспектакль с новаторскими декорациями, вынесенными прямо в зрительный зал, и одновременно концерт с музыкой группы Ocean Jet. За героем Петрова неотрывно следует live-камера, транслирующая каждый шаг актёра на гигантские экраны. Стихи, которые звучат со сцены, написал сам Александр. В прошлом году он выпустил одноимённый стихотворный сборник, ставший бестселлером.

Идея совместить в одном шоу кино, театр, музыку и поэзию появилась у актёра два года назад. За это время постановку увидели более 40 тысяч зрителей Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Екатеринбурга. В прошлом году спектакль собрал больше пяти тысяч человек только в одном московском «Крокус Сити Холле». Также шоу посмотрели гости кинотеатров 20 российских городов, где прошла видеотрансляция спектакля.
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