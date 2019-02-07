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7 февраля 2019
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Аня Тейлор-Джой проведёт «Последнюю ночь в Сохо» с Эдгаром Райтом
Аня Тейлор-Джой проведёт «Последнюю ночь в Сохо» с Эдгаром Райтом
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7 февраля 2019
Ане Тейлор-Джой
досталась главная роль в новой работе
Эдгара Райта
, уверяет
Variety
.
фото:
hollywoodreporter.com
Британский режиссёр поставит психологический хоррор-триллер
«Последняя ночь в Сохо»
о каких-то неприятных событиях в Лондоне.
Сценарий написал сам Райт в соавторстве с
Кристи Уилсон-Кернс
(
«Страшные сказки»
). Съёмки начнутся в Лондоне этим летом.
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