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В Театре на Таганке состоится долгожданная премьера «Теллурии»

Аня Тейлор-Джой проведёт «Последнюю ночь в Сохо» с Эдгаром Райтом

Режиссеры, за которых мы благодарны смотру

Киберпанк и Апокалипсис: Елена Лядова, Лариса Долина и Наталья Рудова

«Железный человек 2»: Не всё то золото, что блестит

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Сочувствие господину Месть: Лиам Нисон и его актерские амплуа

Кого бы не сыграл актер - киллера, священника, мстителя, - это всегда Герой с большой буквы