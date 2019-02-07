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Съёмки приквела «Игры престолов» стартуют летом 2019 года

7 февраля
2019 год

Новости кино >>
7 февраля 2019
Старт съёмок приквела знаменитой фэнтези-саги Джорджа Р. Р. Мартина «Игра престолов», получившего рабочее название «Долгая ночь», запланирован на начало лета текущего года. Об этом сообщает издание Entertainment Weeklly.

В сериале сыграют Наоми Уоттс, Джош Уайтхауз, Наоми Аки, Денис Гоф, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Шейла Атим, Джорджи Хенли, Алекс Шарп, Тоби Регбо и Иванно Джеремайя.

Съёмки приквела «Игры престолов» стартуют летом 2019 года
фото: screenrant.com

Пилотный эпизод первого спин-оффа культового телешоу поставит С. Дж. Кларксон. За разработку отвечают сценаристка Джейн Голдман, назначенная шоураннером сериала, и сам Мартин в качестве исполнительного продюсера и соавтора сюжета. Премьеру следует ожидать не раньше апреля 2020 года.

Зрителям поведают о делах давно минувших дней, точнее, о событиях, развернувшихся за пять тысяч лет до событий оригинала. Создатели обещают рассказать про «падение мира из золотого Века героев в самые тёмные времена» и «легенду Старков», а также раскрыть «ужасающие тайны истории Вестероса», «подлинное происхождение белых ходоков» и «загадки Востока».
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