Умер Вацлав Ворличек

5 февраля
в Праге на 89-м году жизни умер выдающийся чехословацкий и чешский режиссёр, сценарист, король комедии и сказочник Вацлав Ворличек
, сообщает пражская газета Mladá fronta DNES
.
Мастер родился 3 июня 1930
года в Праге. На его счету 43
режиссёрские работы, 22
сценария и три роли. Самой известной картиной режиссёра является незабываемая сказка «Три орешка для Золушки»
, вышедшая в 1973-м и ставшая одним из главных новогодних фильмов, которые по традиции показывают по телевидению на Рождество во многих европейских странах и на Новый год в нашей стране.
Кроме того, Ворличек создал такие известные картины, как «Кто хочет убить Джесси?»
, «Конец агента»
, «Девушка на метле»
, «А что, если поесть шпината?»
, «Как утопить доктора Мрачека, или Конец империи водяных»
, «Спящая красавица»
, «Пан, вы вдова»
, а также сериалы «Арабела»
и «Летающий Честмир»
.
Обладатель нескольких престижных наград, среди которых премия смотра в Локарно и приз президента международного кинофестиваля в Карловых Варах за вклад в чешскую кинематографию.