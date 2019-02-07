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Умер Вацлав Ворличек

7 февраля
2019 год

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7 февраля 2019
5 февраля в Праге на 89-м году жизни умер выдающийся чехословацкий и чешский режиссёр, сценарист, король комедии и сказочник Вацлав Ворличек, сообщает пражская газета Mladá fronta DNES.

Мастер родился 3 июня 1930 года в Праге. На его счету 43 режиссёрские работы, 22 сценария и три роли. Самой известной картиной режиссёра является незабываемая сказка «Три орешка для Золушки», вышедшая в 1973-м и ставшая одним из главных новогодних фильмов, которые по традиции показывают по телевидению на Рождество во многих европейских странах и на Новый год в нашей стране.


Кроме того, Ворличек создал такие известные картины, как «Кто хочет убить Джесси?», «Конец агента», «Девушка на метле», «А что, если поесть шпината?», «Как утопить доктора Мрачека, или Конец империи водяных», «Спящая красавица», «Пан, вы вдова», а также сериалы «Арабела» и «Летающий Честмир».

Обладатель нескольких престижных наград, среди которых премия смотра в Локарно и приз президента международного кинофестиваля в Карловых Варах за вклад в чешскую кинематографию.
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Умер Вацлав Ворличек фотографии
Умер Вацлав Ворличек фотографии
Умер Вацлав Ворличек фотографии
Умер Вацлав Ворличек фотографии
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