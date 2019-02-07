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Кино-театр.ру расскажет о Берлинском кинофестивале

7 февраля
2019 год

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7 февраля 2019
Кино-театр.ру расскажет обо всех новостях и событиях одного из главных мировых смотров – Берлинского кинофестиваля – в рамках спецпроекта. Он открывается 7 февраля фильмом «Доброта незнакомцев» Лоне Шерфиг. Всего на «Золотого медведя» – главный приз смотра – в этом году претендует 17 картин. Жюри возглавляет Жюльет Бинош.

Кино-театр.ру расскажет о Берлинском кинофестивале

Российские ленты покажут в рамках параллельных программ. Так, в «Панораме» представлен режиссерский дебют Александра Горчилина «Кислота», ранее отмеченный призом фестиваля «Кинотавр». Билеты на «Кислоту» на Берлинале, кстати, уже раскуплены полностью, на несколько дней вперед. Прочитать интервью с Горчилиным можно здесь.

В программе «Форум» состоится премьера ленты «Мальчик русский», тоже дебютной работы – Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова.

Уже сейчас на странице спецпроекта «Берлинале-2019» можно прочитать о режиссерах, которых за свою 69-летнюю историю открыл смотр. На саму страницу спецпроекта можно попасть, нажав на баннер, расположенный наверху главной страницы сайта.

Тексты, посвященные Берлинале, будут появляться ежедневно. В них мы расскажем о конкурсных фильмах, ярких внеконкурсных премьерах, а также о новостях фестиваля.
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Берлинале-2019Берлинский кинофестиваль
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Жюльет БиношАлександр ГорчилинАлександр ЗолотухинАлександр СокуровЛоне Шерфиг
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