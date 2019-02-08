На ТНТ-Premier состоится премьера романтической комедии «На край света»

История разворачивается на летних перекопанных улицах Москвы и в знойных широтах Владивостока — наполовину европейского, наполовину азиатского города.
В фильме, как и в жизни, всё всегда идёт не так, как планировали. Ты уже готова ответить ему «да» на самый главный вопрос, но вместо него тебе прилетает «как дела?» Или ты лечишь разбитое сердце пиццей и видеоиграми, а потом узнаёшь, что она улетела во Владивосток. И недостаточно просто преодолеть десять тысяч километров и миллион препятствий, чтобы впечатлить её. И вот наконец вы оказываетесь в чужом доме под дулом ружья или в руках ста разъярённых китайцев, и это будет самое романтическое воспоминание всей вашей жизни. Ведь у всех так было, да? Но мы до последнего надеемся, что в конце будет хеппи-энд, как в этих проклятых романтических комедиях. Ведь мы живём, пока верим, что где-то там, пусть на самом краю света, мы встретим любовь, которая будет с нами до конца света.