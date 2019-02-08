Юбилей Ирины Муравьёвой

Сегодня, 8 февраля
, отмечает юбилей популярная советская и российская актриса кино и театра, заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России Ирина Муравьёва
.
Ирина Вадимовна
родилась 8 февраля 1949
года в Москве в семье военнослужащего. Первая попытка, в 1966-м, поступить в театральное училище закончилась неудачей. Однако, в следующем году поступила в драматическую студию при Центральном детском театре
. В студии училась три года, а в 1970-м была принята в труппу Центрального детского театра, где проработала семь лет. В 1977-1991 годы — актриса Московского театра имени Моссовета
, где сыграла немало центральных ролей в спектаклях современных авторов. Параллельно с работой в театре в 1978-1982 годах училась в Государственном институте театрального искусства им. А.В. Луначарского на курсе у Оскара Яковлевича Ремеза
. С 1993 года — актриса Малого театра
.
В кино дебютировала в 1973-м, сыграв в киноповести «Письмо из юности»
. Одна из первых больших ролей в кино — Сюзанна в детективе Самсона Самсонова «Чисто английское убийство»
. Зрителям запомнилась как Людмила в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит»
, Алла в картине Татьяны Лиозновой «Мы, нижеподписавшиеся»
, Нина Соломатина в «Карнавале»
, Надя Клюева в комедии Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная»
, Галина Кадетова в лирической комедии Леонида Квинихидзе «Артистка из Грибова»
и Катя в «Китайской бабушке»
. Всего на счету актрисы более 40
ролей в кино и на телевидении. Она также подарила свой голос многим анимационным персонажам («Пиф-паф, ой-ой-ой!»
, «Пёс в сапогах»
, «Приключения поросёнка Фунтика»
) и исполнила песни в нескольких фильмах («Незнайка с нашего двора»
, «Большое приключение»
, «Эта женщина в окне...»
).
Обладательница десятка наград, среди которых Государственная премия СССР, «Ника», призы «Московской премьеры» и «Фестиваля фестивалей», ордена «За заслуги перед Отечеством», Почёта, Дружбы и «Знак Почёта». Её супруг — режиссёр Леонид Эйдлин
.