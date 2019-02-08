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Юбилей Ирины Муравьёвой

8 февраля
2019 год

Новости кино >>
8 февраля 2019
Сегодня, 8 февраля, отмечает юбилей популярная советская и российская актриса кино и театра, заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России Ирина Муравьёва.

Юбилей Ирины Муравьёвой

Ирина Вадимовна родилась 8 февраля 1949 года в Москве в семье военнослужащего. Первая попытка, в 1966-м, поступить в театральное училище закончилась неудачей. Однако, в следующем году поступила в драматическую студию при Центральном детском театре. В студии училась три года, а в 1970-м была принята в труппу Центрального детского театра, где проработала семь лет. В 1977-1991 годы — актриса Московского театра имени Моссовета, где сыграла немало центральных ролей в спектаклях современных авторов. Параллельно с работой в театре в 1978-1982 годах училась в Государственном институте театрального искусства им. А.В. Луначарского на курсе у Оскара Яковлевича Ремеза. С 1993 года — актриса Малого театра.

В кино дебютировала в 1973-м, сыграв в киноповести «Письмо из юности». Одна из первых больших ролей в кино — Сюзанна в детективе Самсона Самсонова «Чисто английское убийство». Зрителям запомнилась как Людмила в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», Алла в картине Татьяны Лиозновой «Мы, нижеподписавшиеся», Нина Соломатина в «Карнавале», Надя Клюева в комедии Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная», Галина Кадетова в лирической комедии Леонида Квинихидзе «Артистка из Грибова» и Катя в «Китайской бабушке». Всего на счету актрисы более 40 ролей в кино и на телевидении. Она также подарила свой голос многим анимационным персонажам («Пиф-паф, ой-ой-ой!», «Пёс в сапогах», «Приключения поросёнка Фунтика») и исполнила песни в нескольких фильмах («Незнайка с нашего двора», «Большое приключение», «Эта женщина в окне...»).

Обладательница десятка наград, среди которых Государственная премия СССР, «Ника», призы «Московской премьеры» и «Фестиваля фестивалей», ордена «За заслуги перед Отечеством», Почёта, Дружбы и «Знак Почёта». Её супруг — режиссёр Леонид Эйдлин.
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