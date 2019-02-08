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Умер Сергей Юрский

8 февраля
2019 год

Новости кино >>
8 февраля 2019
Сегодня, 8 февраля, на 84-м году жизни умер знаменитый советский и российский актёр театра и кино, заслуженный и народный артист РСФСР Сергей Юрский. Об этом сообщается на сайте Театра имени Моссовета.

«Дата и время прощания будут сообщены дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы театра.

«Золотой телёнок»

Сергей Юрьевич Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. В 1952-1955 годах учился на юридическом факультете Ленинградского университета. Во время учёбы участвовал в постановках Театра-студии ЛГУ под руководством актрисы и педагога Евгении Карповой. Окончил Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского. С 1957-го — актёр БДТ имени Горького в Ленинграде, с 1978-го — актёр и режиссёр театра имени Моссовета в Москве. Режиссёр театральных спектаклей и постановок. Создал уникальный театр одного актёра. Чтец 15-ти программ классических и современных авторов. В 1992-м организовал в Москве «АРТель АРТистов Сергея Юрского». С 1991-го сотрудничал со «Школой современной пьесы». Секретарь СТД РФ и член редколлегии журналов «Русское богатство», «Континент», редсовета журнала «Театральная жизнь», общественного совета газеты «Культура».

В кино дебютировал в 1957-м ролью прохожего в комедии «Улица полна неожиданностей». На счету мастера более 80 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в фильмах «Человек ниоткуда», «Любовь и голуби», «Золотой телёнок», «Республика ШКИД», «Место встречи изменить нельзя», «Ищите женщину» и многих других. Повесть «Чернов», написанная им в середине 70-х, стала литературной основой его режиссёрского дебюта в кино. Также работал в дубляже и озвучании фильмов и мультфильмов.

Автор книг «Кто держит паузу», «В безвременье», «Узнавание», «Сюр», «Жест», «Содержимое ящика», «Театр Игоря Вацетиса», «Эжен Ионеско в переводах Сергея Юрского», «Игра в жизнь», «Почем в Париже картошка?», «Попытка думать» и «Всё время жара». Обладатель множества наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» и премию «Кинотавра».
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