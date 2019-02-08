Умер Сергей Юрский

Сегодня, 8 февраля
, на 84-м году жизни умер знаменитый советский и российский актёр театра и кино, заслуженный и народный артист РСФСР Сергей Юрский
. Об этом сообщается
на сайте Театра имени Моссовета
.
«Дата и время прощания будут сообщены дополнительно», —
говорится в сообщении пресс-службы театра.
Сергей Юрьевич Юрский
родился 16 марта 1935
года в Ленинграде. В 1952-1955 годах учился на юридическом факультете Ленинградского университета. Во время учёбы участвовал в постановках Театра-студии ЛГУ под руководством актрисы и педагога Евгении Карповой
. Окончил Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского. С 1957-го — актёр БДТ имени Горького
в Ленинграде, с 1978-го — актёр и режиссёр театра имени Моссовета в Москве. Режиссёр театральных спектаклей и постановок. Создал уникальный театр одного актёра. Чтец 15-ти программ классических и современных авторов. В 1992-м организовал в Москве «АРТель АРТистов Сергея Юрского». С 1991-го сотрудничал со «Школой современной пьесы»
. Секретарь СТД РФ и член редколлегии журналов «Русское богатство», «Континент», редсовета журнала «Театральная жизнь», общественного совета газеты «Культура».
В кино дебютировал в 1957-м ролью прохожего в комедии «Улица полна неожиданностей»
. На счету мастера более 80
ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в фильмах «Человек ниоткуда»
, «Любовь и голуби»
, «Золотой телёнок»
, «Республика ШКИД»
, «Место встречи изменить нельзя»
, «Ищите женщину»
и многих других. Повесть «Чернов»
, написанная им в середине 70-х, стала литературной основой его режиссёрского дебюта в кино. Также работал в дубляже и озвучании фильмов и мультфильмов.
Автор книг «Кто держит паузу», «В безвременье», «Узнавание», «Сюр», «Жест», «Содержимое ящика», «Театр Игоря Вацетиса», «Эжен Ионеско в переводах Сергея Юрского», «Игра в жизнь», «Почем в Париже картошка?», «Попытка думать» и «Всё время жара». Обладатель множества наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» и премию «Кинотавра».