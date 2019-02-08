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Стартовал приём заявок на участие в смотре «Окно в Европу»

8 февраля
2019 год

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8 февраля 2019
Оргкомитет XXVII Фестиваля российского кино «Окно в Европу», который пройдёт в Выборге с 2 по 8 августа текущего года, объявил о начале приёма заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах.

Стартовал приём заявок на участие в смотре «Окно в Европу»
фото: oknofest.com

Согласно пресс-службе смотра, принять участие в фестивальных программах приглашаются фильмы всех основных направлений кинематографа: игрового, неигрового и анимационного кино, а также картины, созданные в копродукции. Отборочный тур продлится до 3 июня. Для участия в нём следует ознакомиться с регламентом и заполнить «Заявочную форму» на сайте фестиваля.

В рамках смотра будет проходить шесть программ: «Игровое кино. Осенние премьеры», «Копродукция. Окно в мир», конкурсы неигрового и анимационного кино, а также внеконкурсные программы «Кино – детям» и «Гала-премьеры осени, Выборгская премьера». Для участия приглашаются работы, снятые в период между фестивалями с осени 2018-го по 2019-й, не принимавшие участия в других российских фестивалях и не имевшие кинотеатрального, TV-, VOD- и DVD-релизов.
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