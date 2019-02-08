Стартовал приём заявок на участие в смотре «Окно в Европу»

Оргкомитет XXVII Фестиваля российского кино «Окно в Европу»
, который пройдёт в Выборге с 2 по 8 августа текущего года, объявил о начале приёма заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах.
Согласно пресс-службе смотра, принять участие в фестивальных программах приглашаются фильмы всех основных направлений кинематографа: игрового, неигрового и анимационного кино, а также картины, созданные в копродукции. Отборочный тур продлится до 3 июня. Для участия в нём следует ознакомиться с регламентом и заполнить «Заявочную форму»
на сайте
фестиваля.
В рамках смотра будет проходить шесть программ: «Игровое кино. Осенние премьеры», «Копродукция. Окно в мир», конкурсы неигрового и анимационного кино, а также внеконкурсные программы «Кино – детям» и «Гала-премьеры осени, Выборгская премьера». Для участия приглашаются работы, снятые в период между фестивалями с осени 2018-го по 2019-й, не принимавшие участия в других российских фестивалях и не имевшие кинотеатрального, TV-, VOD- и DVD-релизов.