Актёры «Улицы» организовали собственную студию

Актёры «Улицы» запустили собственный проект, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ4.
Алёна Котова и Руслан Сабиров познакомились на съёмочной площадке сериала. В перерывах между сценами они начали делать небольшие ролики для соцсетей, а вне «Улицы» — работать в дуэте как ведущие мероприятий. Теперь актёры решили выйти на более профессиональный уровень и открыть свою продакшн-студию, которая будет снимать контент для YouTube и соцсетей. В проект привлекли старых знакомых по «Улице»: Светлану Саягову, Екатерину Хомчук, Артура Бичакиана и Дарью Баскакову-Левину.
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ4
«Мы заметили, что зрители стали по нам скучать, когда перестали выходить новые серии "Улицы". Писали нам в соцсетях, спрашивали, где ещё можно нас увидеть. Мы и начали делать небольшие зарисовки. И даже когда выходил короткий вайн, они радовались как дети, хотя это, в основном, взрослые люди 25-35 лет. Их радость стимулирует наше творчество! Первый проект нашего продакшна будет косвенно связан с "Улицей", чтобы и фанатов сериала порадовать, и новых зрителей привлечь. Планируем сделать большую премьеру в кинотеатре, но в дальнейшем всё будет выходить на YouTube», — рассказала о проекте Алёна Котова.
Почти вся организационная деятельность лежит на Алине, жене Руслана Сабирова. Собственно, она и предложила объединиться в творческую группу, она же теперь пишет актёрам сценарии, отвечает за часть режиссёрских функций, ищет локации и костюмы. По словам актёров, Алина училась на сценариста и подходит к делу крайне серьёзно — делает раскадровки и строго следит за всеми репликами. На добровольных началах актёрам помогают знакомые операторы и визажисты. Вся команда надеется, что из общего хобби их проект станет хорошей коммерческой историей. За их успехами можно следить на странице в Инстаграме.