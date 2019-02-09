Весной москвичей порадуют «Лучшей музыкой Disney и Pixar»

23 марта в Большом зале Московской консерватории состоится новый киноконцерт «Лучшая музыка Disney и Pixar», созданный в сотрудничестве с продюсерской компанией Zapomni. Билеты можно приобрести на сайте bestmusicpixar.disney.ru, а также у билетных операторов.
Согласно пресс-службе российского отделения компании Disney, формат мероприятия объединяет на одной сцене волшебство симфонической музыки и потрясающую анимацию. Зрители смогут увидеть фрагменты знаменитых мультфильмов на большом экране в сопровождении симфонического оркестра, который вживую исполнит известные мелодии.
фото: Пресс-служба российского отделения компании Disney
Весёлые и яркие персонажи, такие как Молния Маккуин, Реми, Немо, Валли, Принцесса Мерида и многие другие сделают встречу детей с миром симфонической музыки лёгкой, радостной и незабываемой. А взрослые смогут взглянуть на мультфильмы через призму инструментальных шедевров от лучших композиторов современного кинематографа.