Весной москвичей порадуют «Лучшей музыкой Disney и Pixar»

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Шведские Ромео и Джульетта не поделили аттракционы

8 февраля

Стартовал приём заявок на участие в смотре «Окно в Европу»

XXVII Фестиваль российского кино «Окно в Европу» пройдёт в Выборге с 2 по 8 августа.