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Весной москвичей порадуют «Лучшей музыкой Disney и Pixar»

9 февраля
2019 год

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9 февраля 2019
23 марта в Большом зале Московской консерватории состоится новый киноконцерт «Лучшая музыка Disney и Pixar», созданный в сотрудничестве с продюсерской компанией Zapomni. Билеты можно приобрести на сайте bestmusicpixar.disney.ru, а также у билетных операторов.

Согласно пресс-службе российского отделения компании Disney, формат мероприятия объединяет на одной сцене волшебство симфонической музыки и потрясающую анимацию. Зрители смогут увидеть фрагменты знаменитых мультфильмов на большом экране в сопровождении симфонического оркестра, который вживую исполнит известные мелодии.

Весной москвичей порадуют «Лучшей музыкой Disney и Pixar»
фото: Пресс-служба российского отделения компании Disney

В программу включены композиции из анимационных шедевров, удостоенных премии «Оскар», — «Рататуй», «Валли», «Вверх», «Головоломка», «Тайна Коко», «Храбрая сердцем», а также из фильмов «Суперсемейка 2», «История игрушек», «Университет монстров», «Тачки» и «В поисках Дори».

Весёлые и яркие персонажи, такие как Молния Маккуин, Реми, Немо, Валли, Принцесса Мерида и многие другие сделают встречу детей с миром симфонической музыки лёгкой, радостной и незабываемой. А взрослые смогут взглянуть на мультфильмы через призму инструментальных шедевров от лучших композиторов современного кинематографа.
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