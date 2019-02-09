На днях стартовали съёмки второго сезона «Фитнеса», ради роли в котором Софье Зайке пришлось похудеть на 20 килограмм, сообщает пресс-служба телеканала «Супер».
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»
«Передо мной стояла не самая простая задача: скинуть 20 килограмм за два с половиной месяца. Дело в том, что после завершения съёмок "Фитнеса" я продолжала работу в других проектах, следовательно, худеть не могла: камера видит любые, даже минимальные отклонения в весе. Как только все проекты были закончены, я начала экстремально худеть и в первый же месяц сбросила восемь килограмм. Я занималась спортом дважды в день, отказалась от молочных, глютено- и глюкозосодержащих продуктов, красного мяса. Признаюсь, было тяжело, особенно, когда через месяц вес перестал уходить. Я похудела ещё на два килограмма и всё. Я злилась и переживала, и в итоге решила обратиться за консультацией к Роме Курцыну», – рассказала Софья Зайка.
Главный спортсмен сериала, которому самому за два месяца предстояло набрать сброшенные ради другой роли десять килограмм мышечной массы, успокоил её и дал совет: «Терпи и жди». В результате, актриса за оставшийся месяц лишилась ещё десяти килограмм веса.
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»
«Я не сомневался, что Соня справится с поставленной задачей. У неё это в характере заложено: если ей надо что-то сделать, она это сделает. Хотя сама до сих пор сомневается, заметно ли, что она похудела. Приходится успокаивать её, что заметно», – улыбается Борис Дергачев.
«Зайка – мощнейший мотиватор для многих девушек, я в этом уверен! – говорит Роман Курцын. – Первое что я сказал, увидев здесь Соню: "Офигеть, а где твои щёки?!" Я шокирован! Вижу, что ей комфортно в новом весе, но надеюсь, она всё же решит вернуться к старому, по крайней мере, я её очень об этом просил».
Второй сезон продолжит развивать историю отношений героев Зайки и Дергачева. Кроме того, постройневшая Ася Королёва будет осваивать стезю видеоблогерства и мечтать о карьере фитнес-тренера. Режиссёром продолжения выступает Кирилл Васильев, снявший фильм «Ну, здравствуй, Оксана Соколова». В эфир телеканала «Супер» сериал вернётся уже в 2019 году.