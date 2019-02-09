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Создатели «Аббатства Даунтон» адаптируют «Белгравию»

9 февраля
2019 год

Новости кино >>
9 февраля 2019
Создатель «Аббатства Даунтон» Джулиан Феллоуз вновь объединится с компанией Carnival Films для того, чтобы выпустить шестисерийную адаптацию своего нового романа «Белгравия».


Согласно THR, мини-сериал выйдет в эфир на канале ITV в Великобритании и будет транслироваться на Epix в США. Производство стартует весной. Исполнительными продюсерами числятся Гарет Ним, Найджел Мэрчент, Лиз Трубридж и сам Феллоуз. За постановку отвечает режиссёр Джон Александер («Разум и чувства»).

«Это потрясающе — снова работать с Джулианом. В "Белгравии" он нарисовал замечательный фон общества 19-го века, на котором будут разыгрываться интриги и династическая борьба за власть. Мы рады снова сотрудничать с ITV и надеемся на сотрудничество с Epix», — рассказал об экранизации Ним.

Действие романа разворачивается в 1840 году, а местом действия послужил модный аристократический район Лондона Белгравия. В центре событий окажется бывший армейский интендант Джеймс Тренчард, который разбогатев купил дом именно в этом районе. 25 лет назад его молодая и красивая дочь София влюбилась в отпрыска состоятельной аристократической семьи Эдмунда Белласиса. Молодой человек погиб в битве при Ватерлоо, а сама София умерла во время родов. Считая мальчика незаконнорожденным, её родители из-за страха быть опозоренными отдали ребёнка на воспитание в приёмную семью, что приводит к далеко идущим последствиям.
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