В «Октябре» покажут российское независимое кино

6 марта в столичном киноцентре «Октябрь» проект КАРО.Арт и онлайн-платформа «Пилигрим» при поддержке Лиги экспериментального кино проведут совместный показ.
фото: Пресс-служба онлайн-платформы «Пилигрим»
Согласно пресс-службе платформы «Пилигрим», в программу отечественного независимого кино «Документальное х Игровое х Российское» включены фильмы, исследующие каждый по-своему границы документального и игрового киноязыка через призму окружающей действительности: «Восемь картин из жизни Насти Соколовой» Владлены Санду и Алины Котовой, «Новая Москва» Тамары Дондурей, «Волк и семеро козлят» Елены Гуткиной и Генриха Игнатова.
Фильмы участвовали в престижных российских и международных фестивалях по всему миру, среди которых Роттердамский кинофестиваль, DOK Leipzig, «Кинотавр», Артдокфест, «Послание к человеку», Sarajevo Film Festival, DOKer и другие.
После просмотра пройдёт обсуждение с участием режиссёров и кинокритика журнала «Искусство кино» Евгения Майзеля. Билеты можно приобрести на сайте КАРО.