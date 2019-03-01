ревью

Новости кино В «Октябре» покажут российское независимое кино 6 марта можно будет посмотреть фильмы «Восемь картин из жизни Насти Соколовой», «Новая Москва» и «Волк и семеро козлят».

Новости кино Уилл Смит не вернется в «Отряд самоубийц» Судя по всему, в сиквеле будут новые герои.

Новости кино Александр Сокуров открывает мастерскую в Санкт-Петербурге Срок обучения составит три года.

Рецензии на фильмы «Юморист»: Смешить бы рад Михаил Идов снял фильм про неудивительного мистера Аркадьева

Ролики фильмов «Продкомиссар» Комиссар Бодягин, вернувшись спустя шесть лет в родную станицу, узнал о том, что его родной отец ― враг советской власти.

Ролики фильмов «После». Трейлер №2 История о бурно развивающемся романе между девушкой-отличницей и плохим парнем.