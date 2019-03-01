Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В «Октябре» покажут российское независимое кино

1 марта
2019 год

Новости кино >>
1 марта 2019
6 марта в столичном киноцентре «Октябрь» проект КАРО.Арт и онлайн-платформа «Пилигрим» при поддержке Лиги экспериментального кино проведут совместный показ.

В «Октябре» покажут российское независимое кино
фото: Пресс-служба онлайн-платформы «Пилигрим»

Согласно пресс-службе платформы «Пилигрим», в программу отечественного независимого кино «Документальное х Игровое х Российское» включены фильмы, исследующие каждый по-своему границы документального и игрового киноязыка через призму окружающей действительности: «Восемь картин из жизни Насти Соколовой» Владлены Санду и Алины Котовой, «Новая Москва» Тамары Дондурей, «Волк и семеро козлят» Елены Гуткиной и Генриха Игнатова.

Фильмы участвовали в престижных российских и международных фестивалях по всему миру, среди которых Роттердамский кинофестиваль, DOK Leipzig, «Кинотавр», Артдокфест, «Послание к человеку», Sarajevo Film Festival, DOKer и другие.

После просмотра пройдёт обсуждение с участием режиссёров и кинокритика журнала «Искусство кино» Евгения Майзеля. Билеты можно приобрести на сайте КАРО.
версия для печати
Поиск по меткам
Неигровое/Документальное киноРоссийские фильмы
персоны
Владлена Санду

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Андрейс Жагарс
26 февраля ушёл из жизни актёр Андрейс Жагарс.
Андрей Можейко
23 февраля ушёл из жизни актёр Андрей Можейко.
Стэнли Донен
23 февраля ушёл из жизни режиссёр Стэнли Донен.

День рождения >>

Борислав Брондуков
Мирослава Карпович
Кристина Кузьмина
Полина Лунегова
Вероника Лысакова
Агата Муцениеце
Настасья Самбурская
Дмитрий Филатов
Мария Фомина
Хавьер Бардем
Роджер Долтри
Клод Жансак
Ромина Монделло
Дэвид Нивен
Рон Ховард
Дженсен Эклз
все родившиеся 1 марта >>

Афиша кино >>

Юморист
драма
Латвия, Россия, Чехия, 2019
Навсикая из долины ветров
драма, научная фантастика, фэнтези
Япония, 1984
Любовницы
комедия
Россия, 2019
Мёртвые ласточки
мистика, триллер
Россия, 2018
Кадавр
фильм ужасов
США, 2018
Мадонна: Рождение легенды
биография, музыкальный фильм
США, 2018
На берегу мечты
драма
Россия, 2018
Наркокурьер
драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
Обещание на рассвете
драма, экранизация
Франция, 2017
Пассажир из Сан-Франциско
мелодрама, триллер
Россия, США, 2019
По половому признаку
биография, драма
США, 2018
Последние любовники
мелодрама
Португалия, Франция, Польша, США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью

«Продкомиссар»
Ролики фильмов
«Продкомиссар»
Комиссар Бодягин, вернувшись спустя шесть лет в родную станицу, узнал о том, что его родной отец ― враг советской власти.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен