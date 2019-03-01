«Акушерка» начнёт «новую жизнь» в начале весны

В центре сюжета нового сезона по-прежнему история врача Татьяны Скворцовой. Кажется, она достигла всего, о чём может мечтать женщина: успешно складывается карьера, подрастает любимая дочь (Валентина Ляпина). И в любви Татьяне наконец повезло: рядом с ней – верный и преданный мужчина (Епифанцев). Она верит, что на этот раз будет счастлива. Но внезапно Татьяна понимает, что Дмитрий скрывает от неё своё прошлое, и эта тайна лишает её покоя. Доктор Скворцова привыкла лечить душевные раны работой, она проводит в больнице всё больше времени, берётся за самые сложные и почти безнадёжные случаи. Однажды судьба ставит её перед трудным выбором. На чаше весов – две жизни, её пациентки и Дмитрия. Роковым образом ситуация складывается так, что Татьяна может спасти только одного человека, и решение принять надо быстро…
Перед премьерой новых серий канал повторит первую часть сериала 2 марта в 23.15.