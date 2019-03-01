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«Акушерка» начнёт «новую жизнь» в начале весны

1 марта
2019 год

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1 марта 2019
С 4 по 7 марта в 21.00 на «России 1» покажут продолжение сериала «Акушерка», получившее подзаголовок «Новая жизнь». Ирина Пегова, Владимир Епифанцев и Александр Макогон вернулись к своим ролям, а режиссёром вновь выступил Станислав Либин, сообщает пресс-служба телеканала.

«Акушерка» начнёт «новую жизнь» в начале весны
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

В центре сюжета нового сезона по-прежнему история врача Татьяны Скворцовой. Кажется, она достигла всего, о чём может мечтать женщина: успешно складывается карьера, подрастает любимая дочь (Валентина Ляпина). И в любви Татьяне наконец повезло: рядом с ней – верный и преданный мужчина (Епифанцев). Она верит, что на этот раз будет счастлива. Но внезапно Татьяна понимает, что Дмитрий скрывает от неё своё прошлое, и эта тайна лишает её покоя. Доктор Скворцова привыкла лечить душевные раны работой, она проводит в больнице всё больше времени, берётся за самые сложные и почти безнадёжные случаи. Однажды судьба ставит её перед трудным выбором. На чаше весов – две жизни, её пациентки и Дмитрия. Роковым образом ситуация складывается так, что Татьяна может спасти только одного человека, и решение принять надо быстро…

Перед премьерой новых серий канал повторит первую часть сериала 2 марта в 23.15.
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АкушеркаАкушерка. Новая жизнь

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«Акушерка» начнёт «новую жизнь» в начале весны фотографии
«Акушерка» начнёт «новую жизнь» в начале весны фотографии
«Акушерка» начнёт «новую жизнь» в начале весны фотографии
«Акушерка» начнёт «новую жизнь» в начале весны фотографии
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