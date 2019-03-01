Андрей Плахов расскажет о судьбе фильма Киры Муратовой «Долгие проводы»

2 марта в шесть вечера в Малом зале столичного Дома кино российский кинокритик и киновед с мировым именем, активно работающий в международном кинофестивальном движении, обладатель специального приза «Ника» «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» Андрей Плахов
откроет свою авторскую программу «Полочное кино»
.
Согласно пресс-службе Союза кинематографистов РФ, первым фильмом программы станет картина Киры Муратовой «Долгие проводы»
. Лента была снята в 1971 году, но была закрыта для проката, положена на полку и на экраны вышла только в начале перестройки в 1987 году.
Андрей Плахов расскажет зрителям о драматической судьбе фильма и самого её автора – Киры Муратовой
, о том, как эта картина создавалась, как долог был её путь к зрителю.
«Полочное кино» – неслучайное название для новой программы Плахова. В начале перестройки Андрей Степанович
был секретарём правления Союза кинематографистов СССР и председателем Конфликтной комиссии по творческим вопросам, которая была создана Элемом Климовым
. Именно благодаря работе Комиссии на экраны, спустя годы, были выпущены более двухсот ранее запрещённых советской цензурой фильмов. В эти же годы началось сотрудничество кинокритика с Международной Федерацией кинопрессы ФИПРЕССИ, в которой с 1997 по 2005 год он был вице-президентом, а до 2010-го – президентом. В настоящее время Андрей Степанович остаётся одним из почётных президентов ФИПРЕССИ. Киновед неоднократно участвовал в работе жюри самых крупных и престижных мировых кинофорумов.