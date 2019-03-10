Майкл Шин превратится в маньяка

Майкл Шин
сыграет одну из главных ролей в полицейской драме Fox «Блудный сын»
(Prodigal Son), уверяет Deadline
.
Сериал, сочетающий элементы детектива и чёрной комедии, поведает зрителям о талантливом психологе-криминалисте Малкольме Брайте, хорошо разбирающемся в мотивах, движущих маньяками, из-за того, что он сын небезызвестного серийного убийцы Хирурга. Помимо помощи нью-йоркской полиции, главный герой занят решением собственных проблем, связанных с его семьёй.
Шину достался образ Мартина Уитли, отца Малкольма. До того, как его посадили в тюрьму за убийство 20 человек, он был известен как безупречный семьянин и преуспевающий кардиохирург, чьими услугами пользовались многие известные люди.
В телешоу также заняты Лу Даймонд Филлипс
, Фрэнк Хартс
и Аврора Периньо
. Крис Федак
и Сэм Склавер
сочинили сценарий пилота, который поставит Ли Толанд Кригер
. Все трое входят в команду исполнительных продюсеров вместе с Грегом Берланти
и Сарой Шехтер
.