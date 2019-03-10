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Майкл Шин превратится в маньяка

10 марта
2019 год

Новости кино >>
10 марта 2019
Майкл Шин сыграет одну из главных ролей в полицейской драме Fox «Блудный сын» (Prodigal Son), уверяет Deadline.

Сериал, сочетающий элементы детектива и чёрной комедии, поведает зрителям о талантливом психологе-криминалисте Малкольме Брайте, хорошо разбирающемся в мотивах, движущих маньяками, из-за того, что он сын небезызвестного серийного убийцы Хирурга. Помимо помощи нью-йоркской полиции, главный герой занят решением собственных проблем, связанных с его семьёй.


Шину достался образ Мартина Уитли, отца Малкольма. До того, как его посадили в тюрьму за убийство 20 человек, он был известен как безупречный семьянин и преуспевающий кардиохирург, чьими услугами пользовались многие известные люди.

В телешоу также заняты Лу Даймонд Филлипс, Фрэнк Хартс и Аврора Периньо. Крис Федак и Сэм Склавер сочинили сценарий пилота, который поставит Ли Толанд Кригер. Все трое входят в команду исполнительных продюсеров вместе с Грегом Берланти и Сарой Шехтер.
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