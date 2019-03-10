«Час пик» хотят адаптировать для женской аудитории

Пока сценарий к четвёртой части популярной киносерии «Час пик»
неоднократно переписывали, продюсеры решили перезапустить франшизу.
Согласно Screen Rant
, за разработку ребута отвечает студия STX Films, а на первый план в грядущем фильме выйдут женские персонажи. Соответственно вместо Джеки Чана
и Криса Такера
появятся актрисы.
На данный момент самой очевидной кандидатурой для замены Чана является 46-летняя китайская звезда Ли Бинбин
(«Мег»
).
Что касается прямого продолжения, то, по словам Такера, «Час пик 4»
всё ещё находится в планах.