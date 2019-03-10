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«Час пик» хотят адаптировать для женской аудитории

10 марта
2019 год

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10 марта 2019
Пока сценарий к четвёртой части популярной киносерии «Час пик» неоднократно переписывали, продюсеры решили перезапустить франшизу.

Согласно Screen Rant, за разработку ребута отвечает студия STX Films, а на первый план в грядущем фильме выйдут женские персонажи. Соответственно вместо Джеки Чана и Криса Такера появятся актрисы.

Ли Бинбин в фильме «Мег»

На данный момент самой очевидной кандидатурой для замены Чана является 46-летняя китайская звезда Ли Бинбин («Мег»).

Что касается прямого продолжения, то, по словам Такера, «Час пик 4» всё ещё находится в планах.
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