Джеймс Ганн позвал Дэйва Батисту во второй «Отряд самоубийц»

Дэйв Батиста
может сыграть в сиквеле «Отряда самоубийц»
, над которым работает Джеймс Ганн
, у которого он снимался в дилогии «Стражи галактики»
, сообщает Collider
.
Режиссёр доверит актёру роль Миротворца, в которого превратился экстремист Кристофер Смит из-за извращённой любви к миру, предполагающей многочисленные убийства.
Идрис Эльба
станет Дэдшотом вместо Уилла Смита
, а Марго Робби
вернётся к образу Харли Квинн.
Сиквел «Отряда самоубийц», сценарием и постановкой которого занимается Ганн, уволенный Disney с поста режиссёра третьих «Стражей галактики» из-за провокационных высказываний в Twitter, должен выйти на экраны 6 августа 2021 года. Картина не будет прямым продолжением оригинала, и в ней вместе с Миротворцем будут задействованы такие персонажи комиксов DC, как Крысолов, Кинг Шарк и Человек-горошина.