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Джеймс Ганн позвал Дэйва Батисту во второй «Отряд самоубийц»

10 марта
2019 год

Новости кино >>
10 марта 2019
Дэйв Батиста может сыграть в сиквеле «Отряда самоубийц», над которым работает Джеймс Ганн, у которого он снимался в дилогии «Стражи галактики», сообщает Collider.

Режиссёр доверит актёру роль Миротворца, в которого превратился экстремист Кристофер Смит из-за извращённой любви к миру, предполагающей многочисленные убийства.

Джеймс Ганн позвал Дэйва Батисту во второй «Отряд самоубийц»
фото: cbr.com

Идрис Эльба станет Дэдшотом вместо Уилла Смита, а Марго Робби вернётся к образу Харли Квинн.

Сиквел «Отряда самоубийц», сценарием и постановкой которого занимается Ганн, уволенный Disney с поста режиссёра третьих «Стражей галактики» из-за провокационных высказываний в Twitter, должен выйти на экраны 6 августа 2021 года. Картина не будет прямым продолжением оригинала, и в ней вместе с Миротворцем будут задействованы такие персонажи комиксов DC, как Крысолов, Кинг Шарк и Человек-горошина.
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