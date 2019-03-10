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Александра Даддарио сыграет сумасшедшую лесбиянку

10 марта
2019 год

Новости кино >>
10 марта 2019
Александре Даддарио досталась главная роль в сериале «Почему женщины убивают» (Why women kill), который создают Imagine и CBS Television Studios для CBS All Access. Компанию актрисе составят Люси Лью, Джиннифер Гудвин, Сэм Джэгер и Рейд Скотт.

Александра Даддарио сыграет сумасшедшую лесбиянку
фото: cineserie.com

Согласно Deadline, зрителей ожидает чёрная трагикомедия от автора «Отчаянных домохозяек» Марка Черри. В эпицентре событий окажутся три женщины, пострадавшие от супружеской неверности в разные годы: домохозяйка из 60-х (Гудвин), гламурная дива из 80-х (Лью) и адвокат наших дней. Несмотря на прогресс феминизма, все героини одинаково отреагировали на измену.

Даддарио предстанет в образе сексуальной и слегка сумасшедшей лесбиянки Джейд, нашедшей временный приют у любовницы и её мужа (Скотт).

Исполнительными продюсерами телешоу числятся Брайан Грэйзер, Френси Кальфо, Майкл Ханель, Минди Шультейс и Марк Уэбб, выступающий также в качестве режиссёра.
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Александра Даддарио сыграет сумасшедшую лесбиянку фотографии
Александра Даддарио сыграет сумасшедшую лесбиянку фотографии
Александра Даддарио сыграет сумасшедшую лесбиянку фотографии
Александра Даддарио сыграет сумасшедшую лесбиянку фотографии
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