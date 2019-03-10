Александра Даддарио сыграет сумасшедшую лесбиянку

Александре Даддарио
досталась главная роль в сериале «Почему женщины убивают»
(Why women kill), который создают Imagine и CBS Television Studios для CBS All Access. Компанию актрисе составят Люси Лью
, Джиннифер Гудвин
, Сэм Джэгер
и Рейд Скотт
.
Согласно Deadline
, зрителей ожидает чёрная трагикомедия от автора «Отчаянных домохозяек» Марка Черри
. В эпицентре событий окажутся три женщины, пострадавшие от супружеской неверности в разные годы: домохозяйка из 60-х (Гудвин), гламурная дива из 80-х (Лью) и адвокат наших дней. Несмотря на прогресс феминизма, все героини одинаково отреагировали на измену.
Даддарио предстанет в образе сексуальной и слегка сумасшедшей лесбиянки Джейд, нашедшей временный приют у любовницы и её мужа (Скотт).
Исполнительными продюсерами телешоу числятся Брайан Грэйзер
, Френси Кальфо
, Майкл Ханель
, Минди Шультейс
и Марк Уэбб
, выступающий также в качестве режиссёра.