Зази Битц попала в «Сумеречную зону»

Зази Битц
и Бетти Гэбриел
(«Прочь»
) присоединились к ребуту популярной классической антологии Рода Серлинга «Сумеречная зона»
, шедшей на канале CBS с 1959-го по 1964 год. Сериал создаёт для потокового сервиса CBS All Access Джордан Пил
, уточняет The Wrap
.
Ранее в сериал записались Адам Скотт
, Таисса Фармига
, Люсинда Драйзек
, Люк Кирби
, Сэна Латан
, Стивен Ян
, Грег Киннер
, Кумаил Нанджиани
, Сет Роген
, Джейкоб Тремблэ
, Джон Чо
, Трэйси Морган
и другие актёры.
Шоураннером и сценаристом очередного перезапуска выступает Марко Рамирез
, а за производство отвечает CBS Television Studios. Премьера первых двух серий состоится 1 апреля, показы следующих восьми эпизодов будут проходить раз в неделю.
Сериал был дважды перезапущен – в 80-х и нулевых. Кроме того, существует киноверсия
, созданная в 1983 году при активном участии Стивена Спилберга
.