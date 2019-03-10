Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Зази Битц попала в «Сумеречную зону»

10 марта
2019 год

Новости кино >>
10 марта 2019
Зази Битц и Бетти Гэбриел («Прочь») присоединились к ребуту популярной классической антологии Рода Серлинга «Сумеречная зона», шедшей на канале CBS с 1959-го по 1964 год. Сериал создаёт для потокового сервиса CBS All Access Джордан Пил, уточняет The Wrap.

Зази Битц / Бетти Гэбриел
фото: boxcollider.com

Ранее в сериал записались Адам Скотт, Таисса Фармига, Люсинда Драйзек, Люк Кирби, Сэна Латан, Стивен Ян, Грег Киннер, Кумаил Нанджиани, Сет Роген, Джейкоб Тремблэ, Джон Чо, Трэйси Морган и другие актёры.

Шоураннером и сценаристом очередного перезапуска выступает Марко Рамирез, а за производство отвечает CBS Television Studios. Премьера первых двух серий состоится 1 апреля, показы следующих восьми эпизодов будут проходить раз в неделю.

Сериал был дважды перезапущен – в 80-х и нулевых. Кроме того, существует киноверсия, созданная в 1983 году при активном участии Стивена Спилберга.
версия для печати
Ссылки по теме
Джордан Пил погрузится в «Сумеречную зону»
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыремейк
персоны
Люсинда ДрайзекГрег КиннерЛюк КирбиСэна ЛатанТрэйси Морган (II)Кумаил НаджианиДжордан ПилСет РогенРод СерлингАдам СкоттСтивен СпилбергДжейкоб ТремблэТаисса ФармигаДжон ЧоСтивен Ян
фильмы
Сумеречная зонаСумеречная зонаСумеречная зона

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Этуш
9 марта ушёл из жизни актёр Владимир Этуш.
Игорь Бершадский
5 марта скончался украинский каскадёр Игорь Бершадский.
Майя Иосифовна Туровская
4 марта скончалась театровед, сценарист Майя Иосифовна Туровская.

День рождения >>

Андрей Горбачёв
Владимир Гостюхин
Микаэла Дроздовская
Владимир Колганов
Мария Кремнёва
Роман Нечаев
Сергей Роженцев
Куман Тастанбеков
Вячеслав Титов
Освальдо Гуиди
Кэтрин Изабелл
Эрно Криза
Сара Монтьель
Чак Норрис
Шэрон Стоун
Оливия Уайлд
все родившиеся 10 марта >>

Афиша кино >>

ВМаяковский
арт-хаус, биография
Россия, 2018
Чайка
драма, комедия, экранизация
США, 2018
Водяная
детский фильм, фэнтези, экранизация
Россия, 2018
Время возмездия
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2018
Добро пожаловать в Акапулько
боевик, комедия, триллер
США, Болгария, Мексика, 2019
Дорогой папа
лирическая комедия
Россия, 2019
Звонок мертвецу
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Германия, 2018
Норм и Несокрушимые: ключи от королевства
комедия, приключения, семейное кино
Индия, США, 2018
Пиковая дама. Зазеркалье
мистика, фильм ужасов
Россия, 2019
Рождённый стать королём
приключения, фэнтези
Великобритания, США, 2019
Середина 90-х
комедия, трагикомедия
США, 2018
Хрустальное небо вчерашнего дня
мелодрама
Китай, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен