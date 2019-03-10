Умер звезда «Санта-Барбары» Джед Аллан

9 марта
в Калифорнии на 85 году жизни скончался актёр Джед Аллан
, получивший известность благодаря роли СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре»
, сообщает TVLine
.
Ветеран мыльных опер родился 1 марта 1937
года в Нью-Йорке. Отец был профессиональным музыкантом. В детстве мечтал пойти по стопам отца, потом решил стать радиоведущим. Затем окончил университет, факультет драматического искусства. Благодаря высокому росту (191 см), имел выбор между карьерой в спорте и актёрством. Он выбрал театр. В 1958-м начал работать в театре Вашингтона, а в 1961-м вернулся в Нью-Йорк и стал выступать на Бродвее.
В 1967-м перебрался в Голливуд, где стал активно сниматься на телевидении. В 1978 и 1979 годах его признавали лучшим актёром по версии журнала Soap Opera Digest за роль в сериале «Дни нашей жизни»
, который транслируется с 1965-го по сей день.
Наши зрители знают его по роли СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре», где он сыграл с 1986-го по 1993-й в 1089 сериях. Кроме того, актёра можно увидеть в боевике «Нулевой допуск»
, комедии «Арлетт»
, а также в сериалах «Беверли-Хиллз 90210»
и «Лэсси»
.