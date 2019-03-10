Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Умер звезда «Санта-Барбары» Джед Аллан

10 марта
2019 год

Новости кино >>
10 марта 2019
9 марта в Калифорнии на 85 году жизни скончался актёр Джед Аллан, получивший известность благодаря роли СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре», сообщает TVLine.


Ветеран мыльных опер родился 1 марта 1937 года в Нью-Йорке. Отец был профессиональным музыкантом. В детстве мечтал пойти по стопам отца, потом решил стать радиоведущим. Затем окончил университет, факультет драматического искусства. Благодаря высокому росту (191 см), имел выбор между карьерой в спорте и актёрством. Он выбрал театр. В 1958-м начал работать в театре Вашингтона, а в 1961-м вернулся в Нью-Йорк и стал выступать на Бродвее.

В 1967-м перебрался в Голливуд, где стал активно сниматься на телевидении. В 1978 и 1979 годах его признавали лучшим актёром по версии журнала Soap Opera Digest за роль в сериале «Дни нашей жизни», который транслируется с 1965-го по сей день.

Наши зрители знают его по роли СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре», где он сыграл с 1986-го по 1993-й в 1089 сериях. Кроме того, актёра можно увидеть в боевике «Нулевой допуск», комедии «Арлетт», а также в сериалах «Беверли-Хиллз 90210» и «Лэсси».
версия для печати
Ссылки по теме
Звезда «Беверли-Хиллз 90210» Люк Перри скончался
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
персоны
Джед Аллан
фильмы
АрлеттБеверли-Хиллз 90210ЛэссиСанта Барбара

фотографии >>
Умер звезда «Санта-Барбары» Джед Аллан фотографии
Умер звезда «Санта-Барбары» Джед Аллан фотографии
Умер звезда «Санта-Барбары» Джед Аллан фотографии
«Санта-Барбара»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Этуш
9 марта ушёл из жизни актёр Владимир Этуш.

День рождения >>

Андрей Горбачёв
Владимир Гостюхин
Микаэла Дроздовская
Владимир Колганов
Мария Кремнёва
Роман Нечаев
Сергей Роженцев
Куман Тастанбеков
Вячеслав Титов
Освальдо Гуиди
Кэтрин Изабелл
Эрно Криза
Сара Монтьель
Чак Норрис
Шэрон Стоун
Оливия Уайлд
все родившиеся 10 марта >>

Афиша кино >>

ВМаяковский
арт-хаус, биография
Россия, 2018
Чайка
драма, комедия, экранизация
США, 2018
Водяная
детский фильм, фэнтези, экранизация
Россия, 2018
Время возмездия
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2018
Добро пожаловать в Акапулько
боевик, комедия, триллер
США, Болгария, Мексика, 2019
Дорогой папа
лирическая комедия
Россия, 2019
Звонок мертвецу
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Германия, 2018
Норм и Несокрушимые: ключи от королевства
комедия, приключения, семейное кино
Индия, США, 2018
Пиковая дама. Зазеркалье
мистика, фильм ужасов
Россия, 2019
Рождённый стать королём
приключения, фэнтези
Великобритания, США, 2019
Середина 90-х
комедия, трагикомедия
США, 2018
Хрустальное небо вчерашнего дня
мелодрама
Китай, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен