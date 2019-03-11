Павел Трубинер встретится с «Призраком»

Телеканал НТВ приступил к съёмкам нового остросюжетного детектива «Под прикрытием» – российской версии популярного корейского сериала Hidden Identity. Оригинал картины вышел в эфир летом 2015 года в Южной Корее, вызвав большой интерес у телезрителей и положительные отзывы кинокритиков. Главные роли в отечественной версии исполнят актёр Павел Трубинер, в сериале также сыграют Владимир Ильин и Андрей Ильин, сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба канала НТВ
История разворачивается вокруг вневедомственного секретного отдела под руководством полковника Егора Соболя (Трубинер), созданного для борьбы с неуловимой преступной группировкой, возглавляемой мифическим «Призраком», которая своими действиями грозит подорвать стабильность государственного устройства. В этом сложном и запутанном деле Соболю помогают опытные наставники – Глеб Дорохов (Владимир Ильин) и Николай Аксёнов (Андрей Ильин).
«Это не только остросюжетный детектив, но прежде всего - история о выборе, который делает каждый из нас, пытаясь разобраться в том, что есть благо, что есть зло и как одно может превращаться в другое, помимо нашей воли и благих намерений. Мне хочется, чтобы в истории возникли полнокровные характеры. Чтобы за каждым героем – прослеживалась его судьба. Сейчас сложно удивить зрителя просто спецэффектами или какими-то «фишками», медийное пространство слишком перенасыщено, но, если удастся создать что-то живое и пульсирующее, тогда есть надежда, что это зацепит, попадёт в зрителя и будет по-настоящему ему интересным, потому что живое – реагирует на живое, по-другому не бывает, это закон», – отмечает автор сценария и режиссер Сергей Ткачев.
Съемки сериала, в котором будет 16 эпизодов, пройдут в Москве и Ростове-на-Дону.