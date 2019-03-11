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Мария Машкова приготовит мороженое

11 марта
2019 год

Новости кино >>
11 марта 2019
Канал «Украина» работает над четырехсерийной картиной «Солёная карамель», рассказывающей о непростой истории жизни женщины, которой предстоит преодолеть сложности и невзгоды на своем пути, сообщает пресс-служба канала.

Мария Машкова приготовит мороженое
фото: Канал "Украина"

Главная героиня картины Полина в исполнении Марии Машковой остается один-на-один с неприятностями: дочь впадает в кому по вине мужа Бориса, который, к тому же, оказывается предателем. Молодая ассистентка, которой Полина доверяла, обманом проникла в ее дом и семью, да и с работы Полину уволили. Героиня решает, что нужно делать мороженое – со вкусом солёной карамели. Новое дело помогает женщине осмыслить свою жизнь и понять, что она, как мороженое: то сладкое, то солёное. Пытаясь наладить разрушенную жизнь, главное, на что надеется Полина – что дочь однажды поправится и снова скажет ей «мама».

«Соленая карамель» – это история, которая может случиться с каждым. В центре сюжета – любовный треугольник. Есть проблемы, с которыми сталкивается героиня, как и все мы в жизни, попадая в разные ситуации – белые и черные полосы. Очень жизненная история: героиня из сильной становится слабой, потом ей снова предстоит стать сильной и восстановиться. Как режиссер, я очень рад работать с таким актерским составом», – рассказал режиссер Андрей Силкин.

Помимо Машковой в фильме играют Павел Алдошин, Виктор Васильев, Дмитрий Сарансков, Анна Иванова, Александр Пашков, Светлана Степанковская, Юлия Мотрук, Вячеслав Гиндин. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.
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персоны
Павел Алдошин (II)Виктор Васильев (III)Вячеслав ГиндинАнна Иванова (II)Мария МашковаЮлия МотрукАлександр ПашковДмитрий СарансковАндрей СилкинСветлана Степанковская
фильмы
Соленая карамель

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