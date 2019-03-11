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Сериал «Небо в огне» повторят на телеканале «Че»

11 марта
2019 год

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11 марта 2019
Сериал «Небо в огне» с Евгением Прониным, Артемом Ткаченко, Юлией Снигирь, Владимиром Яглычем вновь покажут на российском телевидении – с 11 марта его можно будет увидеть на телеканале «Че», сообщает пресс-служба канала.

Сериал «Небо в огне» повторят на телеканале «Че»
фото: Пресс-служба канала "Че"

История сериала охватывает период с 1939 по 1945 годы и повествует о жизни отважных советских летчиков, на чью долю выпала Великая Отечественная война. Главный герой – летчик-истребитель Владимир Самойлов – простой детдомовский парень, «заболевший» небом ещё в детстве. Осуществив свою мечту, он поступает в летное училище, и небо становится его вторым домом на всю жизнь.

Одним погожим июньским днем небо зазвучало монотонным гулом воющих бомб и земля окропилась кровью. Великая Отечественная Война обрушилась на плечи вчерашних выпускников летного училища - молодых офицеров Владимира Самойлова, одессита Костю Марецкого, романтика Колю Воронина и уральского богатыря Василия Астахова. Война стала их лучшим учителем, превратив в настоящих хозяев неба. При этом друзьям предстоит познать все ужасы войны – проверить свою дружбу, найти и потерять настоящую любовь, увидеть как умирают близкие, сохранить честь и достоинство и быть готовым к смерти каждую минуту... Не все из них вернутся домой, чтобы встретить долгожданную победу со слезами на глазах.
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