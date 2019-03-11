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Светлана Смирнова-Марцинкевич стала психологом

11 марта
2019 год

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11 марта 2019
Кинокомпания «Русское» продолжает работу над мини-сериалом «Чистая психология», главную роль в котором играет Светлана Смирнова-Марцинкевич, сообщается на официальном странице компании в Facebook.

Светлана Смирнова-Марцинкевич стала психологом
фото: www.facebook.com/russkoefilmcompany

Героиня Смирновой-Марцинкевич – Елена – опытный психолог. Женщина умело выстраивает отношения и уверена, что они с гражданским мужем Виктором - идеальная пара: любят одни и те же блюда, ненавидят футбол и оба мечтают о детях. Когда Виктор решился начать собственное дело, но прогорел, Елена не осталась в стороне. Теперь ему предстоит выплатить кредитору Андрею немыслимую сумму. Долг так велик, что молодая пара рискует не только потерять бизнес, но и остаться на улице.

Чтобы помочь любимому, Лена решает сама поговорить с кредитором. Поначалу разговор не ладится, но когда женщина в гневе указывает Андрею на его психологические проблемы и комплексы, он поражается ее таланту и предлагает сделку. Она должна прийти в его дом под маской горничной, чтобы вычислить, кто из окружения бизнесмена желает ему смерти. Елена планирует поскорее разобраться в этом вопросе, но расследование приводит ее к шокирующим результатам.

Режиссером проекта выступает Сергей Лялин. В мини-сериале снимаются Дмитрий Пчела, Александр Никитин, Александра Белоглазова, Евгений Егоров, Роман Полянский, Яна Крайнова. Четырехсерийный проект выйдет на канале «Россия 1».
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