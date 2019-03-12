Том Холланд вновь поработает с братьями Руссо

Картина будет основана на одноименном бестселлере Нико Уолкера, рассказывающем о бывшем военном враче, который возвращается домой с посттравматическим расстройством и начинает грабить банки и в итоге оказывается в тюрьме.
Уолкер настаивает, что это не мемуары, однако описанная им история очень напоминает его собственную жизнь. В настоящее время Уолкер отбывает наказание в федеральном тюрьме в Кентукки. В 2012 году он признал свою вину в ограблении 11 банков. Из тюрьмы его должны выпустить в 2020-м.
Сценарий для фильма написала Джессика Голдберг, работавшая над сериалом «Путь» с Аароном Полом. Энтони и Джо Руссо выступят режиссерами ленты.