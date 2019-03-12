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Том Холланд вновь поработает с братьями Руссо

12 марта
2019 год

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12 марта 2019
Исполнитель роли Питера Паркера в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» Том Холланд ведет переговоры о главной роли в новой работе постановщиков «Мстителей: Война бесконечности» Энтони и Джо Руссо «Черри» (Cherry), сообщает The Hollywood reporter.

Том Холланд вновь поработает с братьями Руссо
фото: "Мстители: Война бесконечности"

Картина будет основана на одноименном бестселлере Нико Уолкера, рассказывающем о бывшем военном враче, который возвращается домой с посттравматическим расстройством и начинает грабить банки и в итоге оказывается в тюрьме.

Уолкер настаивает, что это не мемуары, однако описанная им история очень напоминает его собственную жизнь. В настоящее время Уолкер отбывает наказание в федеральном тюрьме в Кентукки. В 2012 году он признал свою вину в ограблении 11 банков. Из тюрьмы его должны выпустить в 2020-м.

Сценарий для фильма написала Джессика Голдберг, работавшая над сериалом «Путь» с Аароном Полом. Энтони и Джо Руссо выступят режиссерами ленты.
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Мстители: Война бесконечностиЧеловек-паук: Возвращение домой

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