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Итан Хоук выступит против рабства

12 марта
2019 год

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12 марта 2019
Итан Хоук исполнит одну из главных ролей в сериале Showtime «Хороший лорд Берд» (Good Lord Bird), сообщает The Hollywood reporter.

Итан Хоук выступит против рабства

Проект основан на вышедшей в 2013 году одноименной книге американского писателя Джеймса Макбрайда, получившего известность в 1990-х после выхода автобиографии «Цвет воды: дань темнокожего мужчины своей белой матери» и сотрудничавшего со Спайком ЛиЧудо святой Анны»).

Сериал расскажет о печально известном аболиционисте Джоне Брауне, который считал вооруженное восстание единственно верным способом свергнуть рабство в Соединенных Штатах. Роль Брауна и сыграет Итан Хоук. Он также выступит исполнительным продюсером проекта и одним из авторов сценария.

Всего в сериале будет восемь эпизодов. Работу над ним Showtime будет вести вместе со студией Blumhouse Television. Режиссером выступит Энтони Хемингуэй, на счету которого такие проекты, как «Американская история ужасов», «Служба новостей», «Оранжевый – хит сезона» и другие известные сериалы.
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