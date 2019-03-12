Итан Хоук выступит против рабства

Итан Хоук
исполнит одну из главных ролей в сериале Showtime «Хороший лорд Берд
» (Good Lord Bird), сообщает The Hollywood reporter
.
Проект основан на вышедшей в 2013 году одноименной книге американского писателя Джеймса Макбрайда
, получившего известность в 1990-х после выхода автобиографии «Цвет воды: дань темнокожего мужчины своей белой матери» и сотрудничавшего со Спайком Ли
(«Чудо святой Анны
»).
Сериал расскажет о печально известном аболиционисте Джоне Брауне, который считал вооруженное восстание единственно верным способом свергнуть рабство в Соединенных Штатах. Роль Брауна и сыграет Итан Хоук. Он также выступит исполнительным продюсером проекта и одним из авторов сценария.
Всего в сериале будет восемь эпизодов. Работу над ним Showtime будет вести вместе со студией Blumhouse Television. Режиссером выступит Энтони Хемингуэй
, на счету которого такие проекты, как «Американская история ужасов
», «Служба новостей
», «Оранжевый – хит сезона
» и другие известные сериалы.