Морган Фриман присоединился к сиквелу «Телохранителя киллера»

Морган Фриман
присоединился к актерскому составу продолжения экшн-комедии «Телохранитель киллера
», сообщает Deadline
.
В сиквеле, который будет носить название «Телохранитель жены киллера» к своим ролям вернутся Райан Рейнольдс
, Сэмюэл Л.Джексон
и Сальма Хайек
. По сюжету фильма агент Майкл Брайс (Рейнольдс) отправится в Италию на побережье Амальфи для того, чтобы выполнить миссию по спасению Европы вместе с бывшим наёмным убийцей Дариусом Кинкейдом (Джексон) и его супругой Соней (Хайек).
Сценарий продолжения вновь написал Том О’Коннор
, режиссером выступит Патрик Хьюз
, снимавший оригинальную ленту. Съемки должны стартовать в этом месяце.