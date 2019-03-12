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Морган Фриман присоединился к сиквелу «Телохранителя киллера»

12 марта
2019 год

Новости кино >>
12 марта 2019
Морган Фриман присоединился к актерскому составу продолжения экшн-комедии «Телохранитель киллера», сообщает Deadline.

Морган Фриман присоединился к сиквелу «Телохранителя киллера»

В сиквеле, который будет носить название «Телохранитель жены киллера» к своим ролям вернутся Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л.Джексон и Сальма Хайек. По сюжету фильма агент Майкл Брайс (Рейнольдс) отправится в Италию на побережье Амальфи для того, чтобы выполнить миссию по спасению Европы вместе с бывшим наёмным убийцей Дариусом Кинкейдом (Джексон) и его супругой Соней (Хайек).

Сценарий продолжения вновь написал Том О’Коннор, режиссером выступит Патрик Хьюз, снимавший оригинальную ленту. Съемки должны стартовать в этом месяце.
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