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«Теория большого взрыва» закончится 16 мая

12 марта
2019 год

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12 марта 2019
Последний эпизод сериала «Теория большого взрыва» – продолжительностью один час – выйдет в эфир 16 мая, сообщает Deadline.

«Теория большого взрыва» закончится 16 мая

Американский ситком, рассказывающий о молодых, но странноватых физиках Леонарде и Шелдоне и их привлекательной соседке Пенни, вышел на экраны в 2007 году и обрел популярность. Однако в августе 2018-го создатели сериала заявили о его окончании.

«Мы всегда будем благодарны нашим поклонникам за их поддержку «Теории Большого взрыва» на протяжении 12 сезонов. Вместе с актерами, сценаристами и всей командой мы очень ценим успех сериала и хотим сделать последний сезон и последние серии такими, чтобы дать сериалу эпическое творческое завершение», – было сказано в совместном заявлении компаний Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Productions, работавших над проектом.
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