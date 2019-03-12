«Теория большого взрыва» закончится 16 мая

Последний эпизод сериала «Теория большого взрыва
» – продолжительностью один час – выйдет в эфир 16 мая, сообщает Deadline
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Американский ситком, рассказывающий о молодых, но странноватых физиках Леонарде и Шелдоне и их привлекательной соседке Пенни, вышел на экраны в 2007 году и обрел популярность. Однако в августе 2018-го создатели сериала заявили о его окончании.
«Мы всегда будем благодарны нашим поклонникам за их поддержку «Теории Большого взрыва» на протяжении 12 сезонов. Вместе с актерами, сценаристами и всей командой мы очень ценим успех сериала и хотим сделать последний сезон и последние серии такими, чтобы дать сериалу эпическое творческое завершение», – было сказано в совместном заявлении компаний Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Productions, работавших над проектом.