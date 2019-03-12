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Андрей Мерзликин и Дмитрий Паламарчук отправятся на Шпицберген

12 марта
2019 год

Новости кино >>
12 марта 2019
Санкт-Петербургская студия документальных фильмов начала съемки игровой картины «Архипелаг», сообщает пресс-служба студии.

Андрей Мерзликин и Дмитрий Паламарчук отправятся на Шпицберген
фото: Санкт-Петербургская студия документальных фильмов

Картина повествует о подвиге российских ученых, которые отправляются на Шпицберген в составе российско-шведской экспедиции с целью измерения реальных размеров и формы земного шара. До середины XX века модель фигуры Земли, окончательно рассчитанная после градусного измерения на Шпицбергене русским астрономом А.С.Васильевым, была единственным всемирным эталоном.

Роли в фильме исполняют Андрей Мерзликин, Алексей Шевченков, Марина Петренко, Дмитрий Паламарчук, Андрей Некрасов, Сергей Барковский.

Режиссером и продюсером выступает Алексей Тельнов. Сценарий фильма написан при участии руководителя проекта «Полярный меридиан», Героя России Михаила Малахова, который прошел весь путь экспедиции и фактически доказал подвиг российских ученых, результаты его труда направлены в международную комиссию ЮНЕСКО.
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Андрей Мерзликин и Дмитрий Паламарчук отправятся на Шпицберген фотографии
Андрей Мерзликин и Дмитрий Паламарчук отправятся на Шпицберген фотографии
Андрей Мерзликин и Дмитрий Паламарчук отправятся на Шпицберген фотографии
Андрей Мерзликин и Дмитрий Паламарчук отправятся на Шпицберген фотографии
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