Андрей Мерзликин и Дмитрий Паламарчук отправятся на Шпицберген

Санкт-Петербургская студия документальных фильмов начала съемки игровой картины «Архипелаг», сообщает пресс-служба студии.
фото: Санкт-Петербургская студия документальных фильмов
Картина повествует о подвиге российских ученых, которые отправляются на Шпицберген в составе российско-шведской экспедиции с целью измерения реальных размеров и формы земного шара. До середины XX века модель фигуры Земли, окончательно рассчитанная после градусного измерения на Шпицбергене русским астрономом А.С.Васильевым, была единственным всемирным эталоном.
Режиссером и продюсером выступает Алексей Тельнов. Сценарий фильма написан при участии руководителя проекта «Полярный меридиан», Героя России Михаила Малахова, который прошел весь путь экспедиции и фактически доказал подвиг российских ученых, результаты его труда направлены в международную комиссию ЮНЕСКО.