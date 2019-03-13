«Одиннадцать детей Машкова»: дерзкое семейное ограбление

Кино-театр.ру представляет трейлер приключенческой экшн-комедии Романа Прыгунова «Миллиард»
. Съемки ленты проходили в Москве, Санкт-Петербурге и на Лазурном Берегу - в Марселе, Ницце и Монте-Карло, причем сцены снимались в хронологическом порядке, что является большой редкостью для кинопроизводства.
По сюжету влиятельный банкир делает все возможное, чтобы не делиться имуществом со своими незаконнорожденными сыновьями. Но когда его лишают всех денег, выясняется, что помочь Матвею могут только они… Чтобы вернуть себе состояние, миллиардер будет вынужден пойти на ограбление собственного банка в Монте-Карло. А для этого ему придется выполнить еще более сложную задачу: вернуть доверие выросших без отца детей.
Главные роли сыграли Владимир Машков
, Марина Петренко
, Александра Бортич
, Фёдор Бавтриков
, Гела Месхи
, Павел Чинарёв
, Григорий Калинин
, Мария Миронова
, Даниил Спиваковский
, Дмитрий Астрахан
и Василиса Измайлова
. Автором сценария выступил Андрей Золотарев
(«Тренер»
).
«Миллиард» – проект уникального для нашей индустрии жанра, очень многогранный и сложнопостановочный
, - рассказал Роман Прыгунов. - В то же время – это фильм об очень простых вещах – любви, семейных ценностях. О том, что на самом деле важно в жизни. И я, конечно, бесконечно рад поработать с Владимиром Машковым. Он удивительный, очень щедрый в плане эмоций человек, очень остроумный. Я надеюсь, что мы подружились и мне еще представится возможность снять его в кино
».
«Меня привлекли замечательный сценарий Андрея Золотарева и талантливая команда во главе с режиссером Романом Прыгуновым
, - поделился Владимир Машков. - И, конечно, мои кинодети, с которыми мы дружно взялись за эту эмоциональную и трогательную работу. Мне было весело почувствовать себя многодетным отцом, да еще и олигархом. Могу сказать, что, как правило, это очень интересные и талантливые люди. Деньги ведь практически никогда не сваливаются с неба. Быть человеком с многомиллиардным состоянием, безусловно, один из видов свободы, но и большое испытание. Такое испытание выпадает и на долю моего героя. Мне кажется, воспитание детей всегда должно начинаться с личного примера. Конечно, важно, чтобы примеры были хорошими. Наше кино о переменах в людях — не только внешних переменах, но и внутренних, которые случаются, когда человек находит то, что ему нужно, то, без чего нельзя обойтись в жизни
».
В российский прокат «Миллиард»
выходит 18 апреля 2019 года.