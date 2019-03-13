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Netflix адаптирует Dragon's Dogma для телезрителей

13 марта
2019 год

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13 марта 2019
Стриминговый сервис Netflix дал зелёный свет разработке аниме-сериала, основанного на ролевом боевике с открытым миром Dragon's Dogma, выпущенном компанией Capcom в 2012 году.

Согласно информации, опубликованной на сайте потоковой службы, адаптация будет сочетать рисованные элементы и графику cel-shading. За производство отвечает CG-компания Sublimation.

Dragon's Dogma

Сюжет игры закручен вокруг главного героя, отправившегося в путешествие для того, чтобы найти и покарать дракона, отобравшего у него сердце. Попутно игрок выясняет, почему не умер его персонаж, и помогает ему бороться с демонами, олицетворяющими семь грехов. Геймдизайнером японского RPG выступил Хидеаки Ицуно, руководивший недавно вышедшей пятой частью Devil May Cry и подумывающий о продолжении Dragon's Dogma.
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