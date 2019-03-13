ревью

С 4 апреля стартует проект «Nick Jr. в кино».

Мультсериал «Щенячий патруль» покажут в кинотеатрах России

По японской игре сделают аниме-сериал.

Netflix адаптирует Dragon's Dogma для телезрителей

Не сошлись характерами с режиссером

Джулианну Мур уволили со съемок фильма

Актрисе тяжело дался этот шаг

Эмбер Херд рассказала, как призналась родителям в бисексуальности

Владимир Мединский продолжает совершенствовать законодательство в сфере киноотрасли.

Российское кино ежегодно теряет из-за пиратов от 40 до 70 миллиардов рублей

Рецензии на фильмы

«Середина 90-х»: Шоу Джоны Хилла

Дебют известного актера очаровал всех ностальгирующих по временам скейта и MTV