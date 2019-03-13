Российское кино ежегодно теряет из-за пиратов от 40 до 70 миллиардов рублей

Пираты ежегодно причиняют ущерб отечественной киноотрасли в размере от 40 до 70 миллиардов рублей. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский
на пресс-конференции в ТАСС, в которой также приняли участие Сергей Сельянов
и Джаник Файзиев
.
«Законодательство, инициированное несколько лет назад Минкультуры, сейчас работает, определённые успехи есть. Однако наличие огромного количества нелегального контента в интернете по-прежнему приносит отрасли огромные убытки. По разным оценкам совокупный ущерб российской киноотрасли от пиратской деятельности составляет от 40 до 70 миллиардов рублей в год», – цитирует
агентство главу ведомства, представившего презентацию предложений Минкульта по совершенствованию законодательства в сфере кино, касающихся борьбы с сайтами, распространяющими пиратский видеоконтент.
Утверждается, что интернет-пользователи запрашивают нелегальный контент в поисковых системах 10 млрд раз в год. В связи с этим поисковые системы будут обязаны удалять ссылки на пиратские сайты по требованию правообладателя. Кроме того, Министерство культуры предлагает ввести перечень информации, которую владелец сайта обязан размещать о себе (имя, фамилия, адрес, место нахождения, адрес электронной почты), сократить сроки принятия судебных решений по нарушениям в части соблюдения прав на контент в сети и позволить правообладателям обращаться к провайдеру напрямую с заявлением об удалении незаконного контента.