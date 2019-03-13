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Мультсериал «Щенячий патруль» покажут в кинотеатрах России

13 марта
2019 год

Новости кино >>
13 марта 2019
С 4 апреля стартует проект «Nick Jr. в кино» — дети и их родители впервые в России увидят новые серии популярных мультсериалов телеканала Nick Jr. на больших экранах. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Пионер», выступающей прокатчиком проекта.



Первым на киноэкраны страны выйдет специальный 44-минутный эпизод мультсериала «Щенячий патруль»«Мегащенки». В этом выпуске отряд отважных щенят получает суперспособности после того, как загадочный метеорит приземляется в Бухте Приключений. Чтобы захватить власть в городе, мэр Хамдингер и его племянник устроят ловушку для Райдера и похитят метеорит. Щенкам предстоит объединиться и использовать свои новые способности, чтобы спасти положение.

Кроме того, в российских кинотеатрах пройдут показы таких любимых анимационных шоу маленьких телезрителей, как «Вспыш и чудо-машинки», «Нелла, отважная принцесса», «Шиммер и Шайн», «Санни Дэй» и «Отважные птенцы». Выпуски мультсериалов будут обновляться каждые четыре недели.

Мультсериал «Щенячий патруль» покажут в кинотеатрах России
фото: Пресс-служба кинокомпании «Пионер»

Программы на Nick Jr. в развлекательной форме учат детей дружбе, взаимопомощи и командной работе. Вместе с любимыми персонажами дети готовятся к школе и осваивают необходимые социальные навыки.
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Щенячий патруль: Мегащенки

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Мультсериал «Щенячий патруль» покажут в кинотеатрах России фотографии
Мультсериал «Щенячий патруль» покажут в кинотеатрах России фотографии
Мультсериал «Щенячий патруль» покажут в кинотеатрах России фотографии
Мультсериал «Щенячий патруль» покажут в кинотеатрах России фотографии
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