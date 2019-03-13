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Игровой фильм про Тома и Джерри выйдет в 2021 году

13 марта
2019 год

Новости кино >>
13 марта 2019
Киноверсия популярного анимационного сериала «Том и Джерри» получила от студии Warner Bros. Pictures официальную дату релиза. Картина выйдет в прокат 16 апреля 2021 года, уверяет Deadline.

Режиссёром игрового фильма с элементами компьютерной графики выступит Тим Стори. Съёмки запланированы на ближайшее лето.

Игровой фильм про Тома и Джерри выйдет в 2021 году

Знаменитый дуэт кота Тома и мышонка Джерри появился благодаря аниматорам Уильяму Ханне и Джозефу Барбере в 1940-м. На счету серии 164 короткометражных эпизода, пять мультсериалов, 19 ремейков старых выпусков и 14 полнометражных лент.
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