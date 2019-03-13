Игровой фильм про Тома и Джерри выйдет в 2021 году

Киноверсия популярного анимационного сериала «Том и Джерри»
получила от студии Warner Bros. Pictures официальную дату релиза. Картина выйдет в прокат 16 апреля 2021 года, уверяет Deadline
.
Режиссёром игрового фильма с элементами компьютерной графики выступит Тим Стори
. Съёмки запланированы на ближайшее лето.
Знаменитый дуэт кота Тома и мышонка Джерри появился благодаря аниматорам Уильяму Ханне
и Джозефу Барбере
в 1940-м. На счету серии 164 короткометражных эпизода, пять мультсериалов, 19 ремейков старых выпусков и 14 полнометражных лент.