Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Завершились съемки «Текста» по роману Дмитрия Глуховского

14 марта
2019 год

Новости кино >>
14 марта 2019
Видеосервис START и компания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») завершили съемки одноименного фильма по книге Дмитрия Глуховского «Текст», режиссером драмы стал Клим Шипенко, главную роль сыграл Александр Петров, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Завершились съемки «Текста» по роману Дмитрия Глуховского
фото: Пресс-служба видеосервиса START

«С Климом Шипенко мы договорились на берегу, что все будет максимально просто. Он перевернул мое сознание тем, что принял такое решение. Он же снимал "Салют-7", там сложнейшая графика, он получил за него множество наград. У меня был опыт съемок в дорогостоящем, масштабном кино. А здесь нужно просто снять то, что есть. История, простая и сильная с точки зрения драматургии, сама по себе работает. Мне сложно ничего не придумывать. Я же всегда стараюсь что-то придумать, привнести в образ героя, а здесь нужно себя сдерживать и идти за режиссером, не "закапываясь" в материал и не задавая лишних вопросов», – отметил Петров.

Его герой – 27-летний Илья Горюнов – семь лет отсидел в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Когда Илья вышел на свободу, он решил встретиться со своим обидчиком Петром (Иван Янковский). Во время встречи Илья совершил необдуманный поступок, после которого главный герой получил доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого человека – его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром – через текст на экране телефона.

«Мне дико понравился сценарий. Я не помню, чтобы я что-то подобное у нас в стране видел. Очень хотелось играть Петю – на интуитивном уровне мне было интересно попробовать. Хотя я не раз заявлял, что мне неинтересно играть мажоров в пальто и дорогих часах. Я ни разу с такими образами не работал, хотя мне часто предлагали, я всегда отказывался, но именно в контексте фильма "Текст" и роли Пети Хазина мне было очень интересно это попробовать. Я хочу играть отрицательных персонажей. Чтобы мне говорили: "Ваня, ты же в жизни совсем другой!"» – говорит Янковский.

Съемки фильма проходили в Москве, Дзержинском и на Мальдивских островах. Помимо Петрова и Янковского в картине сыграли Кристина Асмус, Виталий Хаев и даже сам Дмитрий Глуховский.

«Честно говоря, я и не думал появляться в кадре, но Клим уговорил. Сказал мне, что фильм будет не полным без камео автора. Играю я не себя, а случайного человека, которого Илья в исполнении Саши Петрова встречает в метро. В книге есть такая сцена. И Клим сказал: "Ну это же метро! Кто, как не ты?" И я понял: "Да, этот крест - мой. Надо нести"», – говорит Глуховский.

Роман «Текст» вышел в 2017 году и находится в процессе перевода на 30 языков мира. Это книга на стыке триллера, романа-нуар и драмы, история о столкновении поколений, о невозможной любви и бесполезном возмездии. Действие разворачивается в сегодняшней Москве и ее пригородах.
версия для печати
Ссылки по теме
Александр Петров получил главную роль в экранизации «Текста» Дмитрия Глуховского
Русская рулетка: 70 российских фильмов 2019 года
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Кристина АсмусАлександр Петров (III)Виталий ХаевКлим ШипенкоИван Янковский
фильмы
Салют-7Текст

фотографии >>
Завершились съемки «Текста» по роману Дмитрия Глуховского фотографии
Завершились съемки «Текста» по роману Дмитрия Глуховского фотографии
Завершились съемки «Текста» по роману Дмитрия Глуховского фотографии
Завершились съемки «Текста» по роману Дмитрия Глуховского фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валерий Потанин
13 марта скончался актёр Валерий Потанин.
Владимир Этуш
9 марта ушёл из жизни актёр Владимир Этуш.

День рождения >>

Павел Воля
Роман Курцын
Ирина Низина
Ингрид Олеринская
Наталья Суркова
Нелли Уварова
Пётр Юрченков (младший)
Ольга Яковлева
Алексей Янин
Джейми Белл
Юрие Дарие
Майкл Кейн
Крис Клайн
Билли Кристал
Меган Фоллоуз
Энсел Эльгорт
все родившиеся 14 марта >>

Афиша кино >>

Первая республика
драма, исторический фильм
Россия, 2018
Русское краткое. Выпуск 3
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
ВМаяковский
арт-хаус, биография
Россия, 2018
Чайка
драма, комедия, экранизация
США, 2018
Водяная
детский фильм, фэнтези, экранизация
Россия, 2018
Время возмездия
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2018
Добро пожаловать в Акапулько
боевик, комедия, триллер
США, Болгария, Мексика, 2019
Звонок мертвецу
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Германия, 2018
Норм и Несокрушимые: ключи от королевства
комедия, приключения, семейное кино
Индия, США, 2018
Пиковая дама. Зазеркалье
мистика, фильм ужасов
Россия, 2019
Рождённый стать королём
приключения, фэнтези
Великобритания, США, 2019
Середина 90-х
комедия, трагикомедия
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен