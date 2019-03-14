Завершились съемки «Текста» по роману Дмитрия Глуховского

Видеосервис START и компания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») завершили съемки одноименного фильма по книге Дмитрия Глуховского «Текст», режиссером драмы стал Клим Шипенко, главную роль сыграл Александр Петров, сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
«С Климом Шипенко мы договорились на берегу, что все будет максимально просто. Он перевернул мое сознание тем, что принял такое решение. Он же снимал "Салют-7", там сложнейшая графика, он получил за него множество наград. У меня был опыт съемок в дорогостоящем, масштабном кино. А здесь нужно просто снять то, что есть. История, простая и сильная с точки зрения драматургии, сама по себе работает. Мне сложно ничего не придумывать. Я же всегда стараюсь что-то придумать, привнести в образ героя, а здесь нужно себя сдерживать и идти за режиссером, не "закапываясь" в материал и не задавая лишних вопросов», – отметил Петров.
Его герой – 27-летний Илья Горюнов – семь лет отсидел в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Когда Илья вышел на свободу, он решил встретиться со своим обидчиком Петром (Иван Янковский). Во время встречи Илья совершил необдуманный поступок, после которого главный герой получил доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого человека – его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром – через текст на экране телефона.
«Мне дико понравился сценарий. Я не помню, чтобы я что-то подобное у нас в стране видел. Очень хотелось играть Петю – на интуитивном уровне мне было интересно попробовать. Хотя я не раз заявлял, что мне неинтересно играть мажоров в пальто и дорогих часах. Я ни разу с такими образами не работал, хотя мне часто предлагали, я всегда отказывался, но именно в контексте фильма "Текст" и роли Пети Хазина мне было очень интересно это попробовать. Я хочу играть отрицательных персонажей. Чтобы мне говорили: "Ваня, ты же в жизни совсем другой!"» – говорит Янковский.
Съемки фильма проходили в Москве, Дзержинском и на Мальдивских островах. Помимо Петрова и Янковского в картине сыграли Кристина Асмус, Виталий Хаев и даже сам Дмитрий Глуховский.
«Честно говоря, я и не думал появляться в кадре, но Клим уговорил. Сказал мне, что фильм будет не полным без камео автора. Играю я не себя, а случайного человека, которого Илья в исполнении Саши Петрова встречает в метро. В книге есть такая сцена. И Клим сказал: "Ну это же метро! Кто, как не ты?" И я понял: "Да, этот крест - мой. Надо нести"», – говорит Глуховский.
Роман «Текст» вышел в 2017 году и находится в процессе перевода на 30 языков мира. Это книга на стыке триллера, романа-нуар и драмы, история о столкновении поколений, о невозможной любви и бесполезном возмездии. Действие разворачивается в сегодняшней Москве и ее пригородах.