«Эпидемию» с Исаковой и Спивак покажут в Каннах

Российский киносериал «Эпидемия», снятый ТNТ PREMIER Studios, вошёл в основной конкурс международного фестиваля CannesSeries во Франции, сообщается на сайте смотра.
фото: ТNТ PREMIER Studios
Жёсткая семейная драма на фоне глобальной катастрофы, киносериал «Эпидемия» основан на мировом книжном бестселлере Яны Вагнер «Вонгозеро», переведённом на 11 языков. Его сюжет рассказывает о неизвестном вирусе, который постепенно превращает Москву в город мёртвых: электричества нет, деньги потеряли свою ценность, те, кто ещё не заражён, отчаянно сражаются за еду и бензин. Главный герой Сергей живёт за городом с любимой женщиной и её сыном-аутистом, но вынужден вернуться в Москву, чтобы спасти родного сына и бывшую жену, которая так и не смогла его простить. Люди, которые в другой ситуации никогда не оказались бы под одной крышей, теперь должны объединиться, чтобы попытаться убежать от разрастающейся эпидемии.
Фестиваль CannesSeries пройдёт в рамках крупнейшего международного рынка телевизионного и цифрового контента MIPTV. Цель смотра – познакомить посетителей рынка с самыми новаторскими и прогрессивными сериалами со всего мира. Вместе с «Эпидемией» в основной конкурс в этом году вошли ещё девять сериалов из стран Европы, Израиля, Японии и США.