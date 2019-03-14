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«Эпидемию» с Исаковой и Спивак покажут в Каннах

14 марта
2019 год

Новости кино >>
14 марта 2019
Российский киносериал «Эпидемия», снятый ТNТ PREMIER Studios, вошёл в основной конкурс международного фестиваля CannesSeries во Франции, сообщается на сайте смотра.

«Эпидемию» с Исаковой и Спивак покажут в Каннах
фото: ТNТ PREMIER Studios

Жёсткая семейная драма на фоне глобальной катастрофы, киносериал «Эпидемия» основан на мировом книжном бестселлере Яны Вагнер «Вонгозеро», переведённом на 11 языков. Его сюжет рассказывает о неизвестном вирусе, который постепенно превращает Москву в город мёртвых: электричества нет, деньги потеряли свою ценность, те, кто ещё не заражён, отчаянно сражаются за еду и бензин. Главный герой Сергей живёт за городом с любимой женщиной и её сыном-аутистом, но вынужден вернуться в Москву, чтобы спасти родного сына и бывшую жену, которая так и не смогла его простить. Люди, которые в другой ситуации никогда не оказались бы под одной крышей, теперь должны объединиться, чтобы попытаться убежать от разрастающейся эпидемии.

Премьера пройдет 9 апреля, представлять «Эпидемию», как сообщает ТNТ PREMIER Studios, будут исполнительницы главных ролей Виктория Исакова и Марьяна Спивак. Вместе с Викторией Исаковой и Марьяной Спивак в проекте также снялись Кирилл Кяро, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Анна Михалкова, Александр Яценко и другие. Режиссером выступил Павел Костомаров.

Фестиваль CannesSeries пройдёт в рамках крупнейшего международного рынка телевизионного и цифрового контента MIPTV. Цель смотра – познакомить посетителей рынка с самыми новаторскими и прогрессивными сериалами со всего мира. Вместе с «Эпидемией» в основной конкурс в этом году вошли ещё девять сериалов из стран Европы, Израиля, Японии и США.
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«Эпидемию» с Исаковой и Спивак покажут в Каннах фотографии
«Эпидемию» с Исаковой и Спивак покажут в Каннах фотографии
«Эпидемию» с Исаковой и Спивак покажут в Каннах фотографии
«Эпидемию» с Исаковой и Спивак покажут в Каннах фотографии
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