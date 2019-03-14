Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Режиссер фильма «Голова. Два уха» снимает новую картину

14 марта
2019 год

Новости кино >>
14 марта 2019
Режиссер фильма «Голова. Два уха», в 2017-м году отмеченного призом за лучший сценарий фестиваля «Кинотавр», Виталий Суслин снимает новую картину «Седьмой пробег по контуру Земного шара», сообщает пресс-служба кинокомпании «Телесто», занимающейся производством проекта.

Режиссер фильма «Голова. Два уха» снимает новую картину
фото: Режиссер Виталий Суслин и продюсер Елена Гликман (фото Сюзанна Дарни)

«Это реальная история одного человека, случившаяся в старом автопарке. Главный герой картины – художник по имени Михаил, который много лет работал на предприятии слесарем и художником-оформителем. После развала Союза у автопарка менялись владельцы, имущество сдали на лом, – автопарк превратился в большую стоянку. Михаил остался там работать охранником. В автопарке у Михаила маленькая мастерская, где он живет и пишет картины, – свою квартиру Михаил подарил дочери. У него есть любимый автомобиль, хлеб и теплый угол. Незаметно идет время, - Михаил готовится стать дедом. В один воскресный день на Масленицу происходит событие, которое меняет его жизнь», – рассказывает Суслин.

Главную роль играет один из старейших членов труппы театра «Ленком» Александр Карнаушкин. Также в фильме снимаются Галина Чурилова, Анна Махлина, Александр Жданов и другие. Продюсером выступает Елена Гликман.

«Мне очень понравился на «Кинотавре» фильм Виталия Суслина «Голова. Два уха». Необычное, неординарное, ироничное, тонкое, умное, щемящее кино. И при этом светлое, не чернушное. Я часто вспоминала этот фильм, рассказывала о нем, советовала посмотреть друзьям. Конечно, я очень обрадовалась неожиданному предложению прочесть новый сценарий Виталия Суслина. И вот из этого прочтения уже практически сложился новый фильм», – отмечает Гликман.

В настоящее время завершается зимний блок съёмок, которые проходят в городах Нововоронеж и Воронеж.
версия для печати
Поиск по меткам
КинотаврКинотавр 2017Российские фильмы
персоны
Елена ГликманАлександр ЖдановАлександр КарнаушкинАнна МахлинаВиталий СуслинГалина Чурилова
фильмы
Голова. Два ухаСедьмой пробег по контуру Земного шара

фотографии >>
Режиссер фильма «Голова. Два уха» снимает новую картину фотографии
Режиссер фильма «Голова. Два уха» снимает новую картину фотографии
Режиссер фильма «Голова. Два уха» снимает новую картину фотографии
Режиссер фильма «Голова. Два уха» снимает новую картину фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валерий Потанин
13 марта скончался актёр Валерий Потанин.
Владимир Этуш
9 марта ушёл из жизни актёр Владимир Этуш.

День рождения >>

Павел Воля
Роман Курцын
Ирина Низина
Ингрид Олеринская
Наталья Суркова
Нелли Уварова
Пётр Юрченков (младший)
Ольга Яковлева
Алексей Янин
Джейми Белл
Юрие Дарие
Майкл Кейн
Крис Клайн
Билли Кристал
Меган Фоллоуз
Энсел Эльгорт
все родившиеся 14 марта >>

Афиша кино >>

Первая республика
драма, исторический фильм
Россия, 2018
Русское краткое. Выпуск 3
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
ВМаяковский
арт-хаус, биография
Россия, 2018
Чайка
драма, комедия, экранизация
США, 2018
Водяная
детский фильм, фэнтези, экранизация
Россия, 2018
Время возмездия
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2018
Добро пожаловать в Акапулько
боевик, комедия, триллер
США, Болгария, Мексика, 2019
Звонок мертвецу
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Германия, 2018
Норм и Несокрушимые: ключи от королевства
комедия, приключения, семейное кино
Индия, США, 2018
Пиковая дама. Зазеркалье
мистика, фильм ужасов
Россия, 2019
Рождённый стать королём
приключения, фэнтези
Великобритания, США, 2019
Середина 90-х
комедия, трагикомедия
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен