Режиссер фильма «Голова. Два уха» снимает новую картину

Режиссер фильма «Голова. Два уха», в 2017-м году отмеченного призом за лучший сценарий фестиваля «Кинотавр», Виталий Суслин снимает новую картину «Седьмой пробег по контуру Земного шара», сообщает пресс-служба кинокомпании «Телесто», занимающейся производством проекта.
фото: Режиссер Виталий Суслин и продюсер Елена Гликман (фото Сюзанна Дарни)
«Это реальная история одного человека, случившаяся в старом автопарке. Главный герой картины – художник по имени Михаил, который много лет работал на предприятии слесарем и художником-оформителем. После развала Союза у автопарка менялись владельцы, имущество сдали на лом, – автопарк превратился в большую стоянку. Михаил остался там работать охранником. В автопарке у Михаила маленькая мастерская, где он живет и пишет картины, – свою квартиру Михаил подарил дочери. У него есть любимый автомобиль, хлеб и теплый угол. Незаметно идет время, - Михаил готовится стать дедом. В один воскресный день на Масленицу происходит событие, которое меняет его жизнь», – рассказывает Суслин.
«Мне очень понравился на «Кинотавре» фильм Виталия Суслина «Голова. Два уха». Необычное, неординарное, ироничное, тонкое, умное, щемящее кино. И при этом светлое, не чернушное. Я часто вспоминала этот фильм, рассказывала о нем, советовала посмотреть друзьям. Конечно, я очень обрадовалась неожиданному предложению прочесть новый сценарий Виталия Суслина. И вот из этого прочтения уже практически сложился новый фильм», – отмечает Гликман.
В настоящее время завершается зимний блок съёмок, которые проходят в городах Нововоронеж и Воронеж.