Продолжение фильма «Лёд» снимет Жора Крыжовников

Продолжение музыкальной мелодрамы «Лёд» снимет режиссер Жора Крыжовников, сообщает пресс-служба Национальной Медиа Группы, занимающейся производством картины.
фото: Пресс-служба Национальной Медиа Группы
«Так сложились обстоятельства, что сначала у меня появилась возможность прочитать сценарий продолжения фильма «Лёд», а уже после – посмотреть первую картину. Поэтому для меня «Лёд 2» в момент знакомства с материалом не был сиквелом, но был самостоятельным произведением и невероятно трогательной человеческой историей, с которой сразу захотелось работать. Уверен, зритель даже не догадывается о том, какое неожиданное продолжение авторы придумали для героев. Талантливо и захватывающе собранная история – большая редкость, и возможность работать с таким сценарием – удача для режиссера», – отметил Крыжовников.
«Мы пригласили Жору Крыжовникова присоединиться к проекту «Лёд 2» в качестве режиссёра и верим, что его драматургическое чутьё и большой талант помогут новой истории стать чем-то большим, чем просто сиквел успешного фильма. Зрителей ждёт встреча не только с уже знакомыми, но и новыми героями, а главное – неожиданные повороты, которые никого не оставят равнодушными. Иногда после «хэппи-энда» самое интересное в истории только начинается...» – подчеркнул Михаил Врубель.