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Новости кино Продолжение фильма «Лёд» снимет Жора Крыжовников В прокат фильм выйдет 14 февраля 2020 года.

Главная тема Краткое. Русское. Свое: Почему короткометражное кино живее всех живых? 5 молодых режиссеров о работе над фильмами в 5-ти городах России

Новости кино «Эпидемию» с Исаковой и Спивак покажут в Каннах Сериал стал первым российским проектом, включенным в конкурс CannesSeries.

Новости кино Завершились съемки «Текста» по роману Дмитрия Глуховского Главную роль сыграл Александр Петров.

Лайфстайл Вспомнить всё: актёры сериала «Гранд» повторили пережитое на съёмках И не сразу сообразили, в чём дело

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