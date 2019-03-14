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Продолжение фильма «Лёд» снимет Жора Крыжовников

14 марта
2019 год

Новости кино >>
14 марта 2019
Продолжение музыкальной мелодрамы «Лёд» снимет режиссер Жора Крыжовников, сообщает пресс-служба Национальной Медиа Группы, занимающейся производством картины.

Продолжение фильма «Лёд» снимет Жора Крыжовников
фото: Пресс-служба Национальной Медиа Группы

«Так сложились обстоятельства, что сначала у меня появилась возможность прочитать сценарий продолжения фильма «Лёд», а уже после – посмотреть первую картину. Поэтому для меня «Лёд 2» в момент знакомства с материалом не был сиквелом, но был самостоятельным произведением и невероятно трогательной человеческой историей, с которой сразу захотелось работать. Уверен, зритель даже не догадывается о том, какое неожиданное продолжение авторы придумали для героев. Талантливо и захватывающе собранная история – большая редкость, и возможность работать с таким сценарием – удача для режиссера», – отметил Крыжовников.

Съемки фильма стартовали 12 марта. Производством занимаются кинокомпании «Водород», Art Pictures Studio, холдинг Национальная Медиа Группа и телеканал «Россия 1». Продюсерами вновь выступят Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Фёдор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов.

«Мы пригласили Жору Крыжовникова присоединиться к проекту «Лёд 2» в качестве режиссёра и верим, что его драматургическое чутьё и большой талант помогут новой истории стать чем-то большим, чем просто сиквел успешного фильма. Зрителей ждёт встреча не только с уже знакомыми, но и новыми героями, а главное – неожиданные повороты, которые никого не оставят равнодушными. Иногда после «хэппи-энда» самое интересное в истории только начинается...» – подчеркнул Михаил Врубель.

Главные роли, как и в оригинальном фильме, исполнят Аглая Тарасова, Александр Петров и Мария Аронова. В прокат картина выйдет 14 февраля 2020 года.
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Продолжение фильма «Лёд» снимет Жора Крыжовников фотографии
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