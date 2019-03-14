Приквел «Клана Сопрано» выйдет осенью 2020 года

Полнометражный приквел «Клана Сопрано
», который будет носить название «Ньюарк
» (Newark), выйдет в кинотеатральный прокат 25 сентября 2020 года, сообщает Deadline
.
События картины развернутся в 60-х годах прошлого века. В центре сюжета – противостояние итальянских и афроамериканских гангстеров. Ленту поставит Алан Тейлор
, снявший девять эпизодов оригинального сериала. Сценарий вместе с создателем знаменитого телешоу Дэвидом Чейзом
, выступающим продюсером приквела, написал Лоуренс Коннер
, который также работал над сериалом.
Молодого Тони Сопрано играет сын Джеймса Гандольфини
– Майкл Гандольфини
(«Двойка
»). Роль дяди Тони Сопрано и отца Кристофера Молтисанти (Майкл Империоли
) по имени Ричард «Дики» Молтисанти исполняет Алессандро Нивола
. В фильме также играют Вера Фармига
, Джон Бернтал
, Кори Столл
и Билли Магнуссен
.