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Приквел «Клана Сопрано» выйдет осенью 2020 года

14 марта
2019 год

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14 марта 2019
Полнометражный приквел «Клана Сопрано», который будет носить название «Ньюарк» (Newark), выйдет в кинотеатральный прокат 25 сентября 2020 года, сообщает Deadline.

Приквел «Клана Сопрано» выйдет осенью 2020 года

События картины развернутся в 60-х годах прошлого века. В центре сюжета – противостояние итальянских и афроамериканских гангстеров. Ленту поставит Алан Тейлор, снявший девять эпизодов оригинального сериала. Сценарий вместе с создателем знаменитого телешоу Дэвидом Чейзом, выступающим продюсером приквела, написал Лоуренс Коннер, который также работал над сериалом.

Молодого Тони Сопрано играет сын Джеймса ГандольфиниМайкл ГандольфиниДвойка»). Роль дяди Тони Сопрано и отца Кристофера Молтисанти (Майкл Империоли) по имени Ричард «Дики» Молтисанти исполняет Алессандро Нивола. В фильме также играют Вера Фармига, Джон Бернтал, Кори Столл и Билли Магнуссен.
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